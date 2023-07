Rosja porozumiała się z Turcją ws. ukraińskich jeńców wojennych, żołnierzy, którzy bronili do połowy maja 2022 roku zakładów Azowstal w Mariupolu. Umowa zakładała, że jeńcy wyjadą do Turcji, ale nie będą mogli wrócić do ojczyzny w czasie wojny.

W lipcu dokonał się jednak zaskakujący zwrot. Po spotkaniu prezydentów Ukrainy i Turcji Wołodymyr Zełenski ogłosił, że dowódcy broniący zakładów Azowstal, którzy przebywali w Turcji, wrócili na Ukrainę. 12 lipca do sprawy odniósł się na konferencji prasowej w trakcie szczytu NATO turecki prezydent.

"Rosja zmieniła stanowisko". Zaskakujący zwrot ws. Ukrainy

- Najpierw Rosja wydawała pewne oświadczenia. Potem jednak, gdy (jej przywódcy) dowiedzieli się o pewnych okolicznościach, zmienili stanowisko i sytuacja uległa zmianie - poinformował Recep Tayyip Erdogan.

21 września w ramach wymiany jeńców z Rosją władzom ukraińskim udało się uwolnić 215 wojskowych, w tym dowódców obrony Mariupola i Azowstalu. Teraz do ojczyzny wróciło pięciu wysokich rangą oficerów - dowódcy pułku Azow Denys Prokopenko i Swiatosław Pałamar, dowódca 36. brygady piechoty morskiej Serhij Wołynski oraz Denys Szłeha i Ołeh Chomenko.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził 8 lipca Turcję i wynegocjował uwolnienie dowódców. Na wieść o wywiezieniu ich z Turcji, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że łamie to ustalenia w sprawie żołnierzy, które zostały zawarte z udziałem Rosji. O naruszenie porozumienia oskarżył Kijów i Ankarę.

RadioZET.pl/PAP