Seria zatruć ołowiem wśród dzieci. Popularny mus wycofany ze sprzedaży

Na początku listopada w Stanach Zjednoczonych odnotowano serię zatruć ołowiem wśród małych dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Według danych CDC z 7 listopada przypadki zatrucia odnotowano wśród 22 dzieci w 14 stanach: Alabama, Arkansas, Karolina Południowa, Karolina Północna, Luizjana, Maryland, Missouri, Nowy Meksyk, Nowy Jork, Ohio, Pensylwania, Tennessee, Teksas i Waszyngton.

Oficjalnie nie ustalono, jaki poziom ołowiu we krwi jest niebezpieczny dla zdrowia dzieci, ale CDC w celu diagnostyki określiło go jako 3,5 mikrograma na decylitr. "Poziom ołowiu we krwi zatrutych dzieci wahał się od 4 do 29 mikrogramów na decylitr" - pisze NBC News. Wśród części dzieci

Dzieci zatrute ołowiem w Stanach Zjednoczonych. "Mogą nie wykazywać żadnych objawów"

Służby ustaliły, że seria zatruć spowodowana jest wprowadzeniem do obiegu skażonych ołowiem torebek z musem jabłkowym Schnucks i Weis, które były sprzedawane w sklepach stacjonarnych oraz w internecie. Produkty zostały wycofane ze sprzedaży.

Zatrucie ołowiem może objawiać się bólem głowy, nudnościami, wymiotami, biegunką, zmianą poziomu aktywności i niedokrwistością. "Ekspercie twierdzą, że dzieci dotknięte chorobą mogą nie wykazywać żadnych objawów" - dodaje NBC News. Ołów w dziecięcym organizmie może doprowadzić do poważnych problemów z nauką i zachowaniem.

Źródło: Radio ZET/NBC News