Syn Prigożyna przejmuje kontrolę nad Grupą Wagnera. Ma plan do realizacji

Wirtualna Polska, powołując się na anonimowe źródła, relacjonuje, że: "25-letni Paweł ma znajdować się pod wpływem nowego szefa wagnerowców, Michaiła Watanina". Ogłosił się następcą swojego ojca i chce odzyskać wszystkie zaciągnięte wobec niego długi.

Według wyliczeń Pawła Grupie Wagnera należy się 800 mln dolarów od Ministerstwa Obrony Rosji. Dodatkowo potomek Jewgienija Prigożyna aktywnie pracuje nad powrotem najemników do walki na Ukrainie.

Grypa Wagnera walczy na Ukrainie

Obecnie siły Grupy Wagnera są rozformowane, a byli najemnicy trafiają do różnych jednostek. Część z nich udaje się do Afryki, niektórzy podpisują kontrakty z rosyjskimi ministerstwem obrony i biorą udział w wojnie w różnym charakterze, w tym jako instruktorzy. Niektórzy trafiają do zwykłych jednostek bojowych.