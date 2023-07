Tajemnicze wideo ukraińskiego MON. To poważne ostrzeżenie. "Chcą wzmocnić przekaz"

Ministerstwo obrony Ukrainy opublikowała w mediach społecznościowych 42-sekundowy klip. To kolaż obrazów, przypominający klip do letniego przeboju. Słońce, plaża, surferzy i przebój Madonny "Holiday". Do tego fragmenty znanych amerykańskich filmów, takich jak "Dirty Dancing" i kolorowe napisy: "wielkie plany tego lata?".

MON Ukrainy publikuje wideo. "Ostrzegaliśmy zeszłego lata"

W końcówce nagrania atmosfera robi się jednak gęstsza. Na ekranie pojawia się napis: "zalecenia dotyczące przebywania na niektórych plażach". Później widać wybuchu, ostrzały i końcowy napis: "Ostrzegaliśmy was zeszłego lata, by nie zbliżać się do Krymu. Nasza sezonowa prognoza pogody zapowiada burze z piorunami".

To nawiązanie do wydarzeń sprzed roku. Wówczas internet obiegły zdjęcia i nagrania z eksplozji, do których doszło właśnie na Krymie. Widać było na nich nie tylko wybuchu i dym, ale także uciekających w popłochu i spanikowanych turystów, w większości Rosjan, którzy akurat spędzali wtedy urlop w popularnym kurorcie wypoczynkowym.

Czy wideo, które udostępniło ukraińskie MON, oznacza zapowiedź ofensywy Ukrainy w kierunku Krymu? Jak przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską płk rezerwy Maciej Matysiak, na odbicie półwyspu z rąk Rosjan trzeba jeszcze poczekać, ale możliwe są działania militarne w tym obszarze, a "Ukraińcy na pewno będą uderzać w szlaki komunikacyjne na Krym". Przyznał, że istnieje możliwość uderzenia w stronę Cieśniny Kerczeńskiej, co "postawiłoby okupantów Krymu w trudnej sytuacji".

Chcą zakłócić logistykę dla żołnierzy zgrupowanych po południowo-zachodniej części, czyli na północ od Krymu i przez cały korytarz, bo te siły muszą być odcięte od niesienia pomocy innym kierunku. Ukraińcy powinni też atakować zgrupowania i bazy na Krymie. Szczególnie lotnicze, bo stamtąd operuje spora część lotnictwa rosyjskiego. Mają takie możliwości, bo dość dobrze zaimplementowali brytyjską broń Storm Shadow. Daje im to lepszy zasięg płk Maciej Matysiak

Zdaniem wojskowego w nagraniu udostępnionym przez ministerstwo ważny jest przekaz psychologiczny. - Chcą wzmocnić przekaz i docierać do ludzi, którzy mają zamiar udać się na wakacje na Krym. Rosjanie przekierowują ruch na Most Krymski - nie chcą, by ludzie przemieszczali się innymi drogami i by turyści widzieli skutki działań zbrojnych - ocenił rozmówca WP.

Gen. Skrzypczak: Ukraińcy nie mają szans, by militarnie odbić Krym

O komentarz dla portalu poproszony został również gen. Waldemar Skrzypczak. W jego ocenie "Ukraińcy na pewno nie będą tymi, którzy atakują plaże z turystami, bo nie są mordercami". - Oni nie zabijają cywili. Jeśli będą uderzali, to na obiekty infrastruktury, która zabezpiecza turystów na wczasach. Będą płonąć składy paliwa, amunicji, fabryki, statki w portach. Nie ma mowy o sielankowym wypoczynku na plażach krymskich. Niech Rosjanie sobie zbyt wiele nie obiecują - stwierdził były wiceszef MON i były naczelny dowódca wojsk lądowych.

Zaznaczył jednak, że "nie ma szans na to, by Ukraińcy - siłami militarnymi - odbili Krym", bo "nie mają na to potencjału". - Postęp kontrofensywy jest większy niż do tej pory, ale nadal o zbyt małym tempie natarcia. Niech Ukraińcy odbiją rejon Donbasu i Zaporoża. Nie obiecujmy sobie zbyt wiele - powiedział. W jego opinii decyzja na temat tego rejonu zapadnie między Chinami a USA.

