Tak Ukraina egzekwuje mobilizację. Łapanki w galeriach handlowych

Ukraina stoi przed wyzwaniem nie tylko utrzymania wsparcia wojskowego i gospodarczego z Zachodu, ale także uzupełniania własnych zasobów - także osobowych - podczas wojny z Rosją. Ukraińskie media informują, że w miastach całego kraju trwają "naloty" funkcjonariuszy Terytorialnego Centrum Rekrutacji i Pomocy Społecznej (TCC). Ta instytucja powstała w 2022 roku odpowiada za egzekwowanie przepisów o powszechnej mobilizacji, która w Ukrainie obowiązuje do prawie dwóch lat.

Agencja prasowa UNIAN, powołując się na lokalne media i kanały na Telegramie, poinformowała, że funkcjonariusze TCC organizowali łapanki w miejscach publicznych, takich jak kluby fitness i sklepy. Na krótkim filmiku z centrum handlowego Fontan Sky w Odessie widać, jak grupa umundurowanych żołnierzy prowadzi akcję i szuka mężczyzn wymigujących się od mobilizacji. Podobne sceny nakręcono w innym centrum handlowym, tym razem we Lwowie.

Ukraina. Łapanki w galeriach handlowych. Żołnierze szukają rekrutów

Członkini Komisji Rady Najwyższej ds. Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu Solomija Bobrowska, cytowana przez UNIAN, skrytykowała łapanki mężczyzn na ulicach. Jej zdaniem administracja wojskowa powinna zmienić strategię mobilizacyjną. Jej zdaniem rekrutacja do armii wygląda inaczej na wsi i w mieście z powodu korupcji. Zauważyła, że mieszkańcy wsi często są w podanym urzędowo miejscu meldowania się, natomiast trudniej jest znaleźć mieszkańców miast.

Serwis NV.ua poinformował, że w Radzie Najwyższej Ukrainy toczą się prace legislacyjne nad zmianą przepisów o powszechnej mobilizacji. Mają one wzmocnić przepisy i pozwolić na poszerzenie instytucji uprawnionych do wręczania zgłoszeń pod komisje wojskowe. Mobilizacja w Ukrainie jest prowadzona regularnie co 90 dni od lutego 2022 roku i dotyczy mężczyzn w wieku 18-60 lat.

Źródło: Radio ZET/UNIAN/NV.ua