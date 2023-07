Ukraińska kontrofensywa "idzie zgodnie z planem". "Ataki na Krym nie ustaną"

Strona ukraińska informuje, że kontrofensywa przebiega wolniej niż zakładano, ale rozwija się zgodnie z planem. Minister obrony Ołeksij Reznikow zapewnia, że "nie martwi się rozwojem sytuacji na froncie". - Zakładanie, że każda kontrofensywa musi być błyskawiczna, jest błędem - mówi.

W wywiadzie z ukraińską agencją UNIAN Rezinikow wymienia też czynniki, które spowalniają ukraińskie ataki. W jego ocenie są to: brak amunicji, systemów artyleryjskich oraz problemy z obroną powietrzną. - Mamy bardzo długie linie frontu i wielu wrogów stojących nam na drodze. Dla nas najważniejsze jest życie ukraińskich żołnierzy - stwierdza.

Ataki na Krym nie ustaną. "To normalna taktyka"

Reznikow przyznaje też, że Ukraina nie zamierza zaprzestać ataków na okupowany przez Rosję Krym i most Kerczeński. - Wszystkie te cele zmniejszają zdolność Rosjan do walki z nami, a to pomaga ratować życie Ukraińców - ocenia.

- Normalną taktyką jest rujnowanie linii logistycznych wroga, aby uniemożliwić zdobycie większej ilości amunicji, paliwa czy żywności. Dlatego użyjemy przeciwko Rosji takiej właśnie taktyki - stwierdza Reznikow, odpowiadając na pytanie CNN o to, czy Ukraina ma na celu trwałe wyłączenie mostu Krymskiego.

W tym samym wywiadzie Rezinkow przypomina, że piątą noc z rzędu trwają rosyjskie naloty w Odessie, które do tej pory uszkodziły ponad dwa tuziny zabytków historycznych w centrum miasta. Zdaniem ministra obrony, to kolejny dowód na to, że "Rosja jest państwem terrorystycznym".

