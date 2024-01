"W trybie awaryjnym" powstaje autostrada do Ukrainy. "Prace trwają całą dobę"

Rumuńskie media podają, że "w trybie awaryjnym" powstaje autostrada, która w przyszłości ma służyć jako nowy korytarz transportowy dla Ukrainy. "The Odessa Jurnal" podaje, że droga ma połączyć Bukareszt z Ukraińską granicą, a jej budowa ma się zakończyć w ostatnim kwartale tego roku.

Rumunia buduje autostradę do Ukrainy

Dziennikarze donoszą, że do pracy zmobilizowano 3000 pracowników i setki sztuk sprzętu, a same prace trwają całą dobę.

Gdy budowa autostrady zostanie zakończona, Ukraina zyska dostęp do rumuńskich portów. Dodatkowo trasa będzie mogła być wykorzystywana jako korytarz transportowy do krajów Unii Europejskiej. To, zdaniem zagranicznych mediów, jest istotne z uwagi na blokadę transportu ukraiński produktów przez Polskę, Węgry i Słowację.

"Oczekuje się, że ukończenie tego projektu będzie miało znaczący wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny całego regionu, wzmacniając infrastrukturę drogową Rumunii" - podaje "The Odessa Journal". Szacowana długość nowej autostrady ma wynosić 450 kilometrów.

Źródło: Radio ZET/"The Odessa Journal"/Interia