Przy polsko-białoruskiej granicy nie ustają prowokacje. - Przeniesienie wagnerowców na Białoruś stanowi duże wyzwanie dla bezpieczeństwa. Szczególnie w kontekście białorusko-rosyjskich ataków hybrydowych na naszą granicę - mówił w sobotę szef MON Mariusz Błaszczak. Mateusz Morawiecki, mówiąc o grupie Wagnera w rozmowie z włoskimi mediami, zaznaczył, że "widzieliśmy w Afryce i na Ukrainie, do czego oni są zdolni".

Szef rządu zauważył, że ostatnio ponad stu najemników przemieściło się w kierunku przesmyku suwalskiego. - To może być pierwsza faza ataku hybrydowego przeciwko Polsce - ocenił premier.

Bojownicy Wagnera stanowią zagrożenie, ponieważ mogą się przebrać za białoruską straż graniczną i pomagać nielegalnym migrantom wejść do naszego państwa. Mogą też szkolić migrantów, jak też prowokować i atakować polskie służby. Mogą próbować przekroczyć granicę, udając nielegalnych migrantów po to, by potem zdestabilizować nasz kraj.

Premier Mateusz Morawiecki