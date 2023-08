Wagnerowcy ruszyli się z obozu w środkowej Białorusi. Najnowsze zdjęcia satelitarne

Grupa Wagnera, która w ostatnich tygodniach rozbudowywała swoją obecność na Białorusi, może zmienić strategię. Dowodem na to mają być najnowsze zdjęcia satelitarne, które w czwartek opublikowało Radio Swoboda. Pokazują one obozowisko najemników w opuszczonej bazie wojskowej Tsel niedaleko Osipowicz w środkowej Białorusi, w którym jest zdecydowanie mniej namiotów i sprzętu.

"Zdjęcia wykonane 23 sierpnia przez Planet Labs pokazują, że z 273 wyspecjalizowanych namiotów wojskowych – z których każdy może pomieścić do 20 osób – 101 zostało zdemontowanych. Oznaczałoby to, że nieco ponad 2000 miejsc dla najemników zostało zlikwidowanych" - poinformowało Radio Swoboda. Do tej pory uważano, że maksymalnie 5 tys. wagnerowców zatrzymało się w tym miejscu.

Grupa Wagnera przemieszcza się? Najnowsze zdjęcia satelitarne

Radio Swoboda dodało, że proces likwidacji obozu najemników rozpoczął się najprawdopodobniej 1 sierpnia, na co wskazują zdjęcia satelitarne. Dotyczy to jednak tylko namiotów dla wagnerowców, bo wyposażenie wojskowe obozu w Tsel pozostaje praktycznie bez zmian.

"Kanały na Telegramie powiązane z Wagnerem informowały, że część najemników wyjechała z Białorusi na wakacje do Rosji, a część została przeniesiona do operacji w Afryce" - podkreśliło Radio Swoboda.

Istnieje również inne wyjaśnienie, dlaczego obozowisko w Tselu opustoszało. "Możliwe, że niektórzy najemnicy zostali przeniesieni w inne miejsca na Białorusi, ponieważ poprzednie zdjęcia satelitarne Planet Labs przedstawiały okopy na terenie poligonu wojskowego Repiszcza, położonego 15 kilometrów od Tselu" - dodaje Radio Swoboda.

Białoruski Hajun, niezależny kanał na Telegramie analizujący wojskową aktywność w kraju rządzonym przez Alaksandra Łukaszenkę, nazwał najnowsze zdjęcia satelitarne "pierwszym realnym potwierdzeniem, że część wagnerowców rzeczywiście mogła opuścić Białoruś w pierwszej połowie sierpnia". Dodano: "Jest prawdopodobne, że proces ten nadal trwa".

Co dalej z wagnerowcami na Białorusi?

Analitycy Hajuna podkreślają, że w białoruskiej propagandzie jest coraz mniej informacji o wspólnych szkoleniach wojskowych z wagnerowcami. Jeszcze w lipcu takich informacji było znacznie więcej.

Niezależny kanał przedstawił potencjalne scenariusze, co może się wydarzyć z Grupą Wagnera na Białorusi - zwłaszcza biorąc pod uwagę doniesienia o katastrofie lotniczej w obwodzie twerskim w Rosji. Na pokładzie samolotu, w którym zginęło 10 osób, miał być szef najemników Jewgienij Prigożyn.

Wśród możliwych opcji wymieniono: całkowity koniec działalności najemników (likwidacja obozu polowego we wsi Tsel, wycofanie najemników i sprzętu); infrastruktura wagnerowców nadal będzie działać pod nowym zarządem (pytanie pod czyim i w jakiej formie) lub przejście najemników pod kontrolę reżimu Łukaszenki. Według analityków Hajuna to teoretycznie możliwe, ale trudne do zrealizowania, bo dyktator może nie mieć wystarczającego budżetu na utrzymanie najemników.