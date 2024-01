"Dwóch podejrzanych o morderstwo obywatela Turcji Tuncera Cihana podczas niedzielnego nabożeństwa we włoskim kościele Santa Maria w Stambule zostało schwytanych" – napisał w serwisie społecznościowym X turecki minister. Szef MSW nie ujawnił motywów ani jakiejkolwiek przynależności sprawców ataku.

Państwo Islamskie (IS) przyznało się wcześniej do przeprowadzenia zamachu twierdząc, że był on odpowiedzią na wezwania przywódców organizacji terrorystycznej do atakowania Żydów i chrześcijan.

Zamach na kościół w Stambule. Zginął 52-letni mężczyzna

Ofiara śmiertelna ataku to 52-letni mężczyzna. Nagranie przedstawiające zdarzenie pokazuje dwóch mężczyzn wchodzących do świątyni za swoją ofiarą, w kierunku której oddali strzał natychmiast po wejściu do kościoła. "Świadkowie opowiedzieli, że zamachowcy zbiegli z miejsca ataku pieszo" – podał turecki portal Duvar.

Kondolencje w związku z atakiem złożył po cotygodniowej modlitwie Anioł Pański papież Franciszek. – Wyrażam solidarność ze wspólnotą kościoła w Stambule, która ucierpiała podczas zbrojnego ataku w czasie mszy, w wyniku którego jedna osoba zginęła – powiedział.

Turcja. Polski konsul znajdował się w kościele podczas zamachu

W czasie ataku w kościele w Stambule znajdował się konsul generalny RP Witold Leśniak z dziećmi. Na szczęście nic mu się nie stało – potwierdził Radiu ZET rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński. Do polskiego konsula po ataku zadzwonił prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Jak ustalił reporter Radia ZET Jacek Czarnecki, rozmowa była kurtuazyjna. Witold Leśniak wraz z rodziną przebywa teraz pod ochroną tureckich władz.

