Władimir Putin wysłał wiadomość do Bidena. Media ujawniają, co w niej było

Wiadomość od Władimira Putina miała zostać przekazany wysokim rangą oficjelom USA w grudniu poprzez niewymienionego z nazwiska pośrednika – podał Bloomberg. Miał on stwierdzić, że rosyjski przywódca jest skłonny zrezygnować z żądania zachowania przez Ukrainę neutralnego statusu, a nawet ostatecznie do porzucenia obiekcji co do członkostwa Kijowa w NATO. Kosztem tego miałoby być zaakceptowanie terenów będących pod rosyjską okupacją. Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział agencji, że Rosja od dawna jest otwarta na negocjacje w sprawie Ukrainy i woli osiągnąć swoje cele drogą dyplomatyczną, ale jeśli to się nie uda "operacja wojskowa będzie kontynuowana".

Media: Putin sonduje Stany Zjednoczone. Biały Dom zaprzecza

Rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Adrienne Watson stwierdziła, że Biały Dom nie wie o opisanych zmianach w stanowisku Rosji. – To do Ukrainy należeć będzie decyzja, czy, kiedy i jak negocjować z Rosją – powiedziała.

Bloomberg przypomina też wypowiedź szefa dyplomacji USA Antony'ego Blinkena, który podczas niedawnego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos powiedział, że "nie widzi" perspektyw na długoterminowe zawieszenie broni, ani rosyjskiej skłonności do rezygnacji ze swoich maksymalistycznych celów. Według agencji Putin wyczuwa, że ma obecnie przewagę w wojnie, zwłaszcza wobec fiaska zeszłorocznej kontrofensywy i problemów, jakie w USA i Unii Europejskiej stanęły na drodze do uchwalenia środków na wsparcie Ukrainy. Bloomberg zauważa też, że w grudniu o zgłoszonej za pomocą pośredników rosyjskiej propozycji zamrożenia konfliktu na Ukrainie donosił "New York Times".

Agencja ocenia jednak, że nawet jeśli rosyjska propozycja nie jest składana w dobrej wierze, może być próbą stworzenia podziałów wewnątrz zachodniego obozu, jak również wewnątrz Ukrainy. Rezygnując ze sprzeciwu wobec ukraińskiego członkostwa w NATO, Kreml może z kolei liczyć, że drogę Kijowa do sojuszu zablokują m.in. Węgry.

Szwedzki doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Henrik Landerholm, który we wtorek spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Jake'iem Sullivanem, powiedział z kolei Bloombergowi, że słyszał o pogłoskach, lecz stwierdził, że nie wie, co o nich myśleć. – Putin byłby oczywiście bardzo szczęśliwy, jeśli otrzymałby porozumienie oparte na obecnych zdobyczach terytorialnych, co oczywiście nie wchodzi w grę dla naszych ukraińskich przyjaciół – wyjaśnił.

Źródło: Radio ZET/Bloomberg