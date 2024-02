Burza po decyzji Zełenskiego. "Bardzo zła wiadomość. Osobiste ambicje przeważyły"

To bardzo zła wiadomość. Ta mówi nam, że osobiste ambicje Wołodymyra Zełenskiego przeważyły nad dobrem racji stanu - powiedział były dowódca GROM gen. Roman Polko w rozmowie z Wirtualną Polską. To komentarz do niedawnej decyzji prezydenta Ukrainy, który zdymisjonował głównego dowódcę ukraińskich sił zbrojnych gen. Wałerija Załużnego.