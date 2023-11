Żona Polaka uwięzionego w Strefie Gazy oskarża MSZ. "Nie ma żadnej pomocy"

Mąż pani Katarzyny - Ahmed Shuheber, który pojechał do Gazy odwiedzić rodzinę, od kilku tygodni próbuje się stamtąd wydostać. Pierwszą próbę podjął kilka dni temu, ale kiedy pojawił się przy granicy z Egiptem, Izrael przeprowadził w tym miejscu ostrzał rakietowy. Nadzieją dla niego i pozostałych 27 polskich obywateli miała być lista ponad 7 tysięcy cudzoziemców do ewakuacji, jednak do tej pory wśród krajów, których obywatele mogą wyjechać ze Strefy Gazy, nie ma Polski.

– Hamas mówi: mogą wyjechać. To z kim oni rozmawiają? To mnie interesuje. Według jakiego klucza te listy są układane? Na początku chcieli nam wmówić, że jest to kolejność alfabetyczna. Tak poważne sprawy załatwia się alfabetycznie? – pyta retorycznie pani Katarzyna. Ostatni sygnał, jaki otrzymała od męża, to odczytana wiadomość na jednym z komunikatorów.

Polacy uwięzieni w Strefie Gazy. Rau rozmawiał z szefem MSZ Egiptu

Polski resort dyplomacji kilkukrotnie podawał, że domaga się, aby polskim obywatelom umożliwiono bezpieczną ewakuację ze Strefy Gazy. W piątek MSZ informowało, że według wiedzy polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej w Strefie Gazy przebywa ponad 20 obywateli polskich. Zdaniem resortu ewakuacja polskich obywateli nie została dotąd przeprowadzona wyłącznie z przyczyn leżących po stronie innych państw i podmiotów.

"Podejmujemy wszelkie możliwe działania, by polscy obywatele w Strefie Gazy byli bezpieczni i mogli opuścić obszar wojenny. Dziś ponownie rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych Egiptu Samehem Shoukrym, aby nalegać na dalsze wsparcie i umożliwienie ewakuacji jak najszybciej" – napisał w środę 1 listopada na platformie X szef polskiego MSZ.

Źródło: Radio ZET/MSZ