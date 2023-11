Huragan Ciaran sieje zniszczenie. W Polsce alert RCB i ostrzeżenia IMGW

Huragan Ciaran spowodował liczne uszkodzenia publicznej sieci dystrybucji energii w północno-zachodniej części Francji – poinformował dostawca energii Enedis. W samej Bretanii 780 tys. gospodarstw domowych jest pozbawionych prądu. W czwartek rano w departamencie la Manche nadal obowiązywał czerwony alert, natomiast w 25 departamentach alert pomarańczowy. Fale w Zatoce Biskajskiej mogą sięgać 14 metrów.

Ciaran szaleje w Wielkiej Brytanii. Fala zniszczeń i chaos komunikacyjny

Jak relacjonuje korespondentka Radia ZET Anna Rączkowska, wiatr o sile ponad 150 kilometrów na godzinę powalał drzewa i spychał z jezdni samochody na zachodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii. W hrabstwie Devon w Anglii Ciaran niemal zmiótł z powierzchni ziemi jeden z pubów "The Ship Inn". Jego właścicielka powiedziała telewizji Sky News, że jest załamana.

– Ma to wpływ na cały mój personel, zatrudniam 20 osób w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Pub to moje źródło utrzymania, źródło utrzymania mojego syna i jego rodziny. To także strata dla wszystkich osób, które zarezerwowały obchody Bożego Narodzenia i imprezy świąteczne, które teraz musimy odwołać. To po prostu druzgocące – mówiła.

Brytyjski serwis meteorologiczny Met Office wydał ostrzeżenie przed "zagrożeniem dla życia" w Anglii i Walii, czyli drugi najwyższy poziom alertu – poinformował dziennik "Independent". Mieszkańcom zalecono, by nie przebywali na wybrzeżu z powodu "bardzo niebezpiecznych warunków". W Irlandii Północnej do środy rano obowiązywało żółte ostrzeżenie przed deszczem i doszło już do podtopień.

W Wielkiej Brytanii zostało odwołanych wiele lotów, połączeń promowych i kolejowych. Oczekuje się, że utrudnienia potrwają do soboty. "Mieliśmy szczęście. Przyjechaliśmy ostatnim pociągiem z Wembley. Zaraz potem odwołali pociągi przez przeszkody na torach, teraz utknęliśmy", "Odwołali wszystkie moje pociągi dzisiaj rano, nie wiem, jak dojadę do domu" – mówili naszej korespondentce podróżni przed stacją kolejową Waterloo w Londynie.

Silny wiatr w Polsce. Alert RCB i ostrzeżenia IMGW

Z powodu silnego wiatru, w tym halnego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla trzech województw:

śląskiego (powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki);

małopolskiego (powiaty: wadowicki, suski, myślenicki, nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki);

podkarpackiego (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki).

W południowych powiatach województw opolskiego i dolnośląskiego obowiązują także ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert, w którym ostrzega mieszkańców południa Polski o możliwych przerwach w dostawie prądu.

