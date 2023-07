/ Tak PiS wywiązuje się z obietnic wyborczych. Raport we współpracy ze Stowarzyszeniem Demagog

W obszarze wymiaru sprawiedliwości przeanalizowano pięć konkretnych deklaracji. Większość z nich nie doczekała się dotąd realizacji. Trzeba jednak podkreślić, że niektóre z nich nie można było wdrożyć z przyczyn obiektywnych.

Obszar wymiaru sprawiedliwości

1. Reforma sądownictwa [częściowo zrealizowana]

"Zadaniem na następną kadencję [...] będzie kontynuacja reformy sądownictwa, a także dalsza reforma prawa karnego oraz powiązanych procedur" napisano w Programie PiS-u z 2019 r. I partia podjęła takie działania zgodnie ze swoimi postulatami i pomimo sprzeciwów opozycji i obiekcji instytucji europejskich. Nie zmienia to faktu, że obietnice w tym zakresie analitycy Demagoga uznali tylko za częściowo zrealizowane.

Skoro w programie z 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało „kontynuację reformy sądownictwa” (s. 52), oznacza to, że zaplanowane w 2014 roku zmiany nie zostały do końca zrealizowane. Po niemal 4 latach od publikacji programu, w maju 2023 roku, sam minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro przyznał, że „reforma sądownictwa nie wyszła w pełni tak jak wspólnie (z premierem Mateuszem Morawieckim – przyp. Demagog) chcieliśmy”.

W bardziej zdecydowanych słowach stan realizacji zmian w sądownictwie ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jeszcze w październiku 2022 roku mówił: – Jeżeli coś działa źle, albo fatalnie źle, jak na przykład w tej chwili działają sądy w Polsce […]. Sądy w Polsce to jest relikt tamtego ustroju.

2. Ograniczenie immunitetów posłów, senatorów, sędziów i prokuratorów [zamrożona]

Ten postulat nie został dotąd spełniony, choć politycy partii rządzącej podjęli kroki w celu jego realizacji. Wynika to przede wszystkim z braku większości w Sejmie, która umożliwiłaby przyjęcie stosownej ustawy. Zgodnie z przyjętą metodologią obietnicę należy uznać jako zamrożoną.

3. Skrócenie czasu rozpatrywania spraw sądowych [niezrealizowana]

"Skrócimy czas rozpatrywania spraw [...] Nasi obywatele mają prawo, aby sądy zaczęły w końcu normalnie funkcjonować" - deklarował Mateusz Morawiecki w swoim expose z 20 grudnia 2019 r. Ta obietnica wyborcza nie została zrealizowana, a porównując średni czas rozpatrywania spraw od 2015 roku, można mówić o wydłużeniu ich trwania.

4. Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości [w trakcie realizacji]

Działania Ministerstwa Sprawiedliwości dowodzą, że obietnica jest sukcesywnie realizowana. Niektóre z rozwiązań, jak ustalenie zdalnych spraw cywilnych, czy elektronicznego rejestrowania spółek jako obowiązkowych standardów, weszły w życie po ogłoszeniu Polskiego Ładu. Ramy prawne umożliwiające dalszą informatyzację sądów przeszły etap opiniowania i trafiły w marcu 2023 Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Nie wiadomo jeszcze, czy mimo zastrzeżeń Rzecznika Praw Obywatelskich, uda się je uchwalić i wprowadzić w życie. Pomimo tych zastrzeżeń, analitycy Demagoga zdecydowali się przyznać ocenę "w trakcie realizacji", zakładając, że wdrożenie procesów postępuje zgodnie z przyjętym harmonogramem.

5. Sądy pokoju [zamrożona]

W październiku 2022 roku Jarosław Kaczyński zadeklarował powołanie sędziów pokoju, czyli realizację jednego z głównych postulatów ruchu Kukiz'15, który wspiera w Sejmie koalicję rządzącą. W tym zakresie podjęto pierwsze kroki zawarte w inicjatywie ustawodawczej prezydenta, z drugiej jednak strony nie ma ona poparcia większości parlamentarnej i utknęła w martwym punkcie. Sprzeciwia się jej opozycja, ale również Minister Sprawiedliwości i jego Suwerenna Polska. Opór ten można traktować jako zewnętrzne przesłanki uniemożliwiające realizację obietnicy. Biorąc powyższe pod uwagę analitycy Demagoga uznali obietnicę jako zamrożoną.

Obszar zdrowia - 4 obietnice spełnione i 1 niespełniona

Większymi sukcesami PiS może pochwalić się w obszarze zdrowia. Tu udało się zrealizować cztery z pięciu analizowanych obietnic.

1. Fundusz Modernizacji Szpitali [zrealizowana]

Do programu wyborczego PiS z 2019 roku wpisano zapowiedź modernizacji polskich szpitali. Deklarowano uruchomienie specjalnego Funduszu Modernizacji Szpitali, którego wartość miała wynieść 2 mld zł. Wprawdzie Fundusz nie doczekał się powstania w zapowiadanym kształcie i nie została uchwalona stosowna ustawa, to projekt modernizacji szpitali jest obecnie finansowany w ramach stworzonego w 2020 roku Funduszu Medycznego. Przekazano z niego ponad 3 mld zł na modernizację szpitali pediatrycznych. Choć odrębny Fundusz Modernizacji Szpitali nie powstał, a sytuacja finansowa podmiotów leczniczych uległa pogorszeniu, to jednak analitycy Demagoga uznali, że poprzez Fundusz Medyczny cele obietnicy zostały zrealizowane.

2. Darmowe leki dla kobiet w ciąży [zrealizowana]

Nowelizacja w tym zakresie weszła w życie 1 lipca 2020 r. Wybrane bezpłatne leki na receptę przysługują kobiecie od momentu stwierdzenia ciąży do 15 dni po planowanej dacie porodu. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, z programu skorzystało 241 tys. kobiet, a na jego finansowanie wydano ok. 108 mln zł. Analitycy Demagoga uznali, że obietnica została zrealizowana.

3. Krajowa Sieć Onkologiczna [zrealizowana]

W swoim programie z 2019 r. PiS obiecało zmiany w leczeniu nowotworów. Postulowano m.in. utworzenie długoletniej Narodowej Strategii Onkologicznej i Narodowego Instytutu Onkologii. Powstała ona na mocy ustawy z 26 kwietnia 2019 roku. Na stronie ministerstwa zdrowia dostępne są sprawozdania z działalności programu.

W 2019 roku Centrum Onkologii otrzymało status państwowego instytutu badawczego i zmieniło nazwę na Narodowy Instytut Onkologiczny. Wraz z tym uruchomiony został wieloletni program inwestycji. W 2023 roku program pilotażowy, który funkcjonował od 2018 roku, został rozszerzony na cały kraj na mocy ustawy. Najpóźniej do 31 marca 2024 placówki zostaną pogrupowane w 3 specjalne kategorie, co ułatwi pacjentom diagnozę i leczenie jak najbliżej miejsca zamieszkania. Wszystkie 3 inicjatywy zapowiedziane w programie Prawa i Sprawiedliwości weszły w życie, w związku z czym obietnicę uznajemy za zrealizowaną.

4. Urząd Nadzoru Farmaceutycznego [niezrealizowana]

Do programu wyborczego PiS z 2019 r. wpisano zapowiedź walki z nielegalnym handlem lekami oraz zwiększenie kontroli nad ich produkcją. W ramach działań obiecano utworzenie Urzędu Nadzoru Farmaceutycznego, który miałby łączyć funkcję Inspekcji Farmaceutycznej oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Mimo kolejnych zapowiedzi obietnica nie doczekała się realizacji.

5. Zniesienie limitów u lekarzy-specjalistów [zrealizowana]

W ramach Polskiego Ładu znalazła się zapowiedź zniesienia limitów do lekarzy-specjalistów. Autorzy programu w pierwszej kolejności obiecali, że będzie to dotyczyć dzieci do 18 roku życia, a następnie rozszerzenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej również dla osób dorosłych. Zniesienie powyższych limitów dla wszystkich wprowadzono 1 lipca 2021 roku. Obecnie obowiązuje bezlimitowe rozliczanie wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Analitycy Demagoga uznali obietnicę za zrealizowaną.

Analiza nie ma na celu oceny programu Prawa i Sprawiedliwości, a jedynie ukazanie stanu realizacji składanych obietnic wyborczych.

