Protest rolników. "Trzeba wywrócić wspólną politykę rolną"

- Trzeba właściwie wywrócić wspólną politykę rolną do góry nogami, bo ona przynosi obecnie więcej szkody, niż pożytku samym rolnikom. Czarę goryczy przelewają dzisiejsze próby ratowania starej polityki rolnej, bo, jeśli mówimy o wprowadzaniu Zielonego Ładu przeciwko idei zrównoważonego rozwoju, trudno się dziwić, że rolnicy mają tego dość - powiedział Całbecki. Jako problem europejskiego rolnictwa wskazał obecny system dopłat bezpośrednich, mający premiować większe gospodarstwa, kosztem mniejszych producentów.

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podkreślił, że wyzwaniem jest obecnie także ukraińskie zboże. - Przede wszystkim trzeba zatrzymać niekontrolowany import zboża. Nie przeciwko Ukrainie, ale żeby jej pomóc, bo to nie Ukraina zarabia na tym procederze ogromne pieniądze - uważa. Piotr Całbecki, jako członek Europejskiego Komitetu Regionów, jest jedną z osób pracujących nad opinią w sprawie europejskiej polityki rolnej po 2027 roku.

- Przygotowujemy ten dokument w atmosferze niezwykle gorącej, kiedy w całej Europie trwają masowe protesty przeciwko wspólnej polityce rolnej, a właściwie przeciwko brakowi właściwej polityki Unii Europejskiej wobec niekontrolowanego zalewu zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy, a także innych nawarstwiających się problemów - dodał.

Marszałek proponuje okrągły stół. "Zasady unijnej polityki rolnej należy zmienić"

Zdaniem Całbeckiego przyszłością europejskiego rolnictwa powinny być krótkie łańcuchy dostaw, a co za tym idzie - regionalizacja wspólnej polityki rolnej. Celem miałoby być zaproszenie rolników do okrągłego stołu, by wspólnie wypracować odpowiednie rozwiązania. - Zasady unijnej polityki rolnej należy absolutnie zmienić - podkreślił.

W całej Polsce trwają obecnie protesty rolników. W Toruniu zatrzymali ruch na najważniejszych drogach dojazdowych do miasta. Według zapowiedzi, blokady mają potrwać do czwartku.

Źródło: Radio ZET