Afera wizowa w MSZ. "To jest po prostu afera łapówkarska"

Afera wizowa według opozycji jest największą aferą w XXI wieku. - To jest afera, której samo jądro jest przy Alei Szucha w Warszawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. To nie jest afera wizowa, to jest po prostu afera łapówkarska - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.