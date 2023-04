500 plus nie dla wszystkich. "To pierwsza rzecz do ścięcia"

Wybory parlamentarne i kampania wyborcza to „festiwal obietnic”. Partia rządząca deklaruje, że nie zlikwiduje programów socjalnych, a wręcz pracuje nad ich rozbudową, zaś opozycja w kontrofercie ma, chociażby „babciowe”. Polityk Konfederacji Krzysztof Bosak pytany w programie „Gość Radia ZET” o przedwyborcze obietnice mówił raczej o ich braku.

Zlikwidować 500 plus? „Cudzoziemcy nie powinni korzystać”

- Kolejne świadczenia są zjadane przez inflacje i tracą na wartości. Państwo już wyczerpało swoje możliwości przelewania ludziom pieniędzy na konta. Rząd się zadłuża, jest blisko utraty płynności finansowej – mówił Bosak.

Polityk mówił o konieczności ograniczenia polityki „rozdawnictwa”. Jak stwierdził, „Konfederacja proponuje trudną prawdę i bezpieczną przyszłość”. Gdzie zatem szukałby oszczędności?

Bosak pytany o cięcia w transferach socjalnych odparł, że pierwszym krokiem byłoby niezapowiadanie nowych programów. – Nie róbmy tego, co robią inni. Nie obiecujmy tanich kredytów, babciowego i innych transferów – dodał rozmówca Radia ZET.

- Utniemy coś, co postrzegam jako kradzież, czyli np. programy takie jak "willa plus" – zadeklarował.

Bosak pytany o likwidację 500 plus lub 300 plus nie odpowiedział wprost. Mówił z kolei o konieczności ograniczenia transferów socjalnych dla cudzoziemców. - Włączenie cudzoziemców w programy socjalne to miliardy złotych. Tu szukałbym oszczędności. To pierwsza rzecz do ścięcia – podsumował polityk.

RadioZET.pl