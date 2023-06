5000 plus do emerytury. ZUS podał, ile dodatkowych świadczeń pobrali seniorzy

Emerytury w Polsce to – według najnowszych danych ZUS – średnio 3400 zł brutto. Przyzwoitą wypłatą powiększoną o 5500 zł brutto mogą cieszyć się najstarsi seniorzy, którzy ukończyli 100 lat. ZUS podał, ilu osobom przyznaje ekstra świadczenie.

Emerytury honorowe. 5500 plus

Każdy ubezpieczony, który ukończył 100 lat, może liczyć na dodatkowe świadczenie z ZUS. Emerytura honorowa od 1 marca wynosi 5 540,25 zł brutto – tyle dożywotnio otrzymywać będą ci, którzy ukończyli 100 lat po 1 marca. Stulatkowie otrzymują świadczenie z automatu, tuż po setnych urodzinach. Urząd wypłaca je raz w miesiącu wraz z emeryturą.

Urząd podał, że w marcu 2023 roku dodatkowe 5500 plus trafiło do 2,85 tys. osób. Z uwagi na fakt, że kobiety statystycznie żyją dłużej, to właśnie seniorki są głównymi beneficjentkami. ZUS przyznał świadczenie dla 2,42 tys. kobiet i ok. 430 mężczyzn.

Emerytura za sprawą galopującej inflacji wzrosła w marcu o prawie 15 proc. Minimalna emerytura wynosi 1 588,44 zł. Spośród 7,8 mln seniorów najwięcej z nich pobiera świadczenie od 2 do 2,6 tys. zł. Emerytury kobiet są statystycznie niższe z uwagi na krótszą pracę, niższy wiek emerytalny, niższe zarobki i czas poświęcony na opiekę nad dziećmi. Z raportu ZUS wynika, że 42,5 proc. kobiet pobiera świadczenia w wysokości do 2,4 tys. zł.

RadioZET.pl/PAP