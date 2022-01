Obniżka VAT od 1 lutego 2022. Za co zapłacimy mniej? LISTA

Wraz z początkiem lutego 2022 roku w życie wchodzi obniżka VAT. Jest ona elementem tarczy antyinflacyjnej. Sprawdzamy, które produkty zostały objęte obniżkami i do kiedy powinniśmy za nie płacić mniej.

Niższa stawka VAT będzie obowiązywać od wtorku (1 lutego 2022) do połowy wakacji (31 lipca 2022). Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. Sceptycy uważają jednak, że obniżka nic nie da, gdyż ceny żywności rosną nawet o 20 procent w tydzień.

Wraz z początkiem lutego żywność w sklepach ma stanieć dzięki obniżce stawki VAT z 5 procent na 0 procent. Ma tego przypilnować UOKiK, straszący nakładaniem kar w wysokości 10 procent obrotu. Kontrole cen w sklepach mają się odbywać raz w tygodniu.

Obniżka VAT od 1 lutego 2022. Za co zapłacimy mniej?

Zmiany są następstwem uchwalonej przez Sejm noweli ustawy o podatku od towarów i usług, która przewiduje czasowe obniżenie podatku VAT. Będzie on obowiązywać m.in.na żywność, nawozy i gaz.

Obecnie podatek na żywność i napoje wynosi 5 proc., a ma spaść do zera. Obowiązująca danina na paliwa silnikowe zostanie obniżona z 23 do 5 proc., a VAT na gaz z 8 proc.do zera.

Co to oznacza dla klientów? Stawka 0 proc. VAT obejmie następujące produkty:

mięso i ryby

przetwory z mięsa i ryb

produkty mleczarskie

warzywa i owoce

przetwory z warzyw i owoców

zboża

produkty przemysłu młynarskiego

przetwory ze zbóż

wyroby piekarnicze

niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne)

Obniżka VAT na paliwa silnikowe z 23 do 8 proc. obejmie olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę i gaz LPG. Spadek podatku z 8 do zera obejmie nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i środki wspomagające produkcję rolniczą.

Co z VAT za gaz? W tym przypadku przewidziano obniżkę z 8 proc. do zera. Na energię cieplną z 8 do 5 proc., a VAT za energię elektryczną pozostanie na poziomie 5 proc.

W sumie przez wprowadzone obniżki do budżetu państwa nie wpłynie 11,6 mld zł. Zmiany w wysokości VAT na żywność i napoje będą kosztowały 2,92 mld zł, obniżki na paliwach to dla państwa uszczerbek w wysokości 3,11 mld zł, a niższy VAT na nawozy spowoduje 0,52 mld zł mniej w budżecie. Negatywne skutki finansowe dla krajowej kasy przyniesie również gaz, w tym przypadku o 2,09 mld zł, energia elektryczna uszczupli wspólny budżet o 2,3 mld zł, a energia cieplna o 0,67 mld zł.

RadioZET.pl/PAP/AnetaOksiuta