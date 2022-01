Posłowie nie stracą na Polskim Ładzie? Resort finansów szuka rozwiązania

Pod uwagę brane jest między innymi wydanie interpretacji, że posłowie i senatorowie to osoby fizyczne wykonujące działalność polityczną - ustalił reporter śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski.

Od połowy ubiegłego roku posłowie i senatorowie zarabiają 12.827 złotych. Tym samym o 27 złotych przekraczają próg, powyżej którego traci się na wprowadzeniu Polskiego Ładu.

Do tego dochodzi jeszcze dieta poselska, co daje łącznie 15.332 złote. Posłowie i senatorowie otrzymali za styczeń uposażenia niższe o około 1400 złotych. Parlamentarzyści nie są pracownikami więc nie mają prawa do żadnej ulgi.

Według informatorów Radia ZET resort finansów rozważa różne rozwiązania, które zmieniłyby sposób rozliczania podatków przez parlamentarzystów. Generalnie chodzi o to, aby ich uposażenia nie spadły po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Pracuje nad tym między innymi wiceminister Jan Sarnowski.

RadioZET.pl/ Mariusz Gierszewski