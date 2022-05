Strajk w ZUS „przed wakacjami”. „Wypłata świadczeń może być zagrożona”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnił dyscyplinarnie chronioną liderkę Związkowej Alternatywy, Ilonę Garczyńską. Związek wskazał, że daje mu to prawo do natychmiastowego przystąpienia do akcji strajkowej. Bezterminowy strajk ma rozpocząć się przed wakacjami i objąć cały kraj.