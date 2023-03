BlooberTeam ujawnia strategię do 2027 roku. Prezes: „Mierzymy najwyżej”

Gry to obecnie jeden z najlepiej zarabiających sektorów w branży rozrywkowej. W 2023 roku liczba graczy na całym świecie przekroczy 3 miliardy osób. Polska jest ewenementem na skalę międzynarodową pod względem skali. Mamy najwięcej spółek tworzących gry i podmiotów z tego obszaru, które są notowane na giełdzie.

Oglądaj

Bloober Team ujawnia w RadioZET.pl plany strategiczne do 2027 roku, z których wynika, że spółka chce zostać liderem na skalę światową wśród twórców gier w swoim sektorze. Pozycjonuje się jako międzynarodowy horror house i pracuje obecnie nad kolejnymi tytułami, m.in. „Silent Hill2”, Layers of Fears” oraz grę we współpracy z Private Division, która ma być największą produkcją spółki. W planach jest także serial na podstawie gry Medium. Za nadzór kreatywny odpowiadać będą Tomasz Bagiński i Piotr Babieno. Firma podjęła także decyzję o przejściu na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Do tej pory była notowana na tzw. "małej giełdzie", czyli rynku NewConnect.

RadioZET.pl