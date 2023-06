Czterodniowy tydzień pracy „za pięć lat”. Przyszłość rynku pracy

Bezrobocie w Polsce jest najniższe od 30 lat, mamy więc do czynienia z rynkiem pracownika – to zatrudniani mają przewagę w uzgadnianiu warunków umów. Taka przynajmniej jest teoria – praktyka pokazała, że mimo dużej presji ze strony pracowników, pensje przegrały z inflacją, jako że wzrastały wolniej, niż ceny. Oczekiwania pracujących sięgają śmielej, niż tylko po podwyżki apanaży: ponad 25 procent spodziewa się, że wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy to kwestia najbliższych kilku lat. Czy pomoże w tym unijna dyrektywa work-life balance, której postanowienia zostały wdrożone w Polsce poprzez nowelizację Kodeksu pracy?

Jeden dzień pracy mniej, pensja taka sama. Nadchodzi rewolucja?

- Po ogłoszeniu końca pandemii sposoby pracy i podejście do nich nie wróciły do przedpandemicznego standardu. Firmy zauważyły, że zmiany wprowadzone doraźnie jako środek zaradczy mogą przynosić korzyści. Zmieniło się także podejście do pracy wśród pracowników. Zaczęli oni sobie w większym stopniu cenić jakość życia, nauczyli się stawiać granice, zredefiniowali swoje priorytety. Ta zmiana mentalna nastąpiła w okresie kurczących się zasobów pracy i ograniczonego dostępu do pracowników. Z tego względu wzrosła też na rynku pracy pozycja pracowników, których wymagania i oczekiwania, nie mogą być przez drugą stronę ignorowane. W tej nowej rzeczywistości muszą odnaleźć się firmy i ich menedżerowie, których style zarządzania i wdrożone modele pracy wydają się już do tego świata pracy nie przystawać – zauważył Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

W Polsce coraz częściej za sprawą unijnej dyrektywy, wprowadzającej work-life balance, mówi się o zdrowiu psychicznym, a szczególnie o ogromnym wpływie, jakie ma na nie praca. Mimo rosnącej świadomości, aż co piąty polski pracownik (25,40 procent) nie czuje się wspierany przez menedżerów w zakresie zdrowia psychicznego, a 30,99 procent przyznaje, że ich praca cierpi wskutek ich złego samopoczucia. Programy pilotażowe wdrożone w wybranych firmach zdążyły już udowodnić, że cztery dni pracy, zamiast pięciu, mogą mieć pozytywny wpływ na samopoczucie zatrudnionego.

Perspektywa czterodniowego tygodnia pracy, mimo że może wydawać się odległa, zdaniem aż 25,79 procent ankietowanych pracowników z całego świata stanie się normą w ciągu następnych pięciu lat. Niewiele mniej – 24 procent – twierdzi, że praca hybrydowa będzie obowiązującym standardem. Podobny odsetek (25,52 procent) badanych twierdzi, że w tym czasie pojawi się możliwość elastycznych godzin pracy, jednak przywileju tego doświadczać będą tylko ci, których wyniki na to pozwolą.

Mogłoby się wydawać, że w Polsce to tylko czcze życzenia, a jednak – według wyników tegorocznego raportu firmy ADP, aż 26,24 procent polskich pracowników twierdzi, że czterodniowy tydzień pracy, stanie się normą w ciągu następnych pięciu lat. Podobnie do wyników globalnych – 24 procent widzi pracę hybrydową w przyszłości jako standard. Z kolei 22,90 procent uważa, że pełna, godzinowa elastyczność przejdzie do porządku dziennego. Co ciekawe, 10,43 procent polskich pracowników zadeklarowało, że ich pracodawcy już teraz, by wspierać zdrowie psychiczne zatrudnionych, oferują im czterodniowy tydzień pracy.

– Jeszcze 50 lat temu tydzień pracy trwał sześć dni i dopiero w 1973 roku zaczęto stopniowo wprowadzać wolne soboty. Po 1980 roku pięciodniowy tydzień pracy stał się powszechnym modelem, który znamy do dziś. Jednak podobnie jak pół wieku temu, dzisiaj ponownie podnoszone są głosy o dobrostanie pracowników i ich czasie wolnym. Ze względu na rosnące koszty prowadzenia biznesu oraz oczekiwania zatrudnionych dotyczące podwyżek, przedsiębiorcy zmuszeni są, chcąc utrzymać największe talenty, do oferowania atrakcyjnych benefitów pozapłacowych. Tym samym coraz popularniejsze stają się elastyczne godziny pracy, praca zdalna czy też czterodniowy tydzień pracy – zauważyła Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska.

RadioZET.pl/Konfederacja Lewiatan/ADP Polska