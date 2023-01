115 dni wolnych od pracy. Jak wydłużyć sobie urlop w 2023 roku?

Urlop wykorzystany między weekendem a świętami wypadającymi w dni powszednie może okazać się wyjątkowo korzystną inwestycją. Takich długich weekendów w 2023 roku może być nawet osiem, a pierwszy z nich, bez konieczności składania wniosków urlopowych, wypadnie już w tym tygodniu. Świętem Trzech Króli rozpocznie się pierwszy długi weekend tego roku.

Długie weekendy 2023

„Niektórzy mogą być zdziwieni, ale jedna trzecia dni w roku potrafi być wolna od pracy. Skąd bierze się taka wartość? Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko same soboty i niedziele, to w ten sposób otrzymamy aż 105 dni wolnych. Do tego dodać trzeba 9 dni świątecznych, które wypadają w dniach roboczych, ale z mocy ustawy są wolne od pracy. Dodatkowo mamy prawo do odebrania jednego dnia za święto wypadające w sobotę. Mowa tutaj o 11 listopada. W sumie mamy więc aż 115 dni wolnych od pracy wciąż nie wykorzystując urlopu” – czytamy w komentarzu analityków z HRE Investments.

Liczbę dni wolnych można jednak zwiększyć. Podpowiadamy, jak najlepiej zaplanować urlop, by przy wykorzystaniu jak najmniejszej liczby dni urlopowych, cieszyć się długim weekendem.

W pierwszym półroczu dwa długie weekendy nie wymagają składania wniosków urlopowych. Pierwszy długi weekend rozpocznie się 6 stycznia od święta Trzech Króli, drugi – kwietniowy – to święta wielkanocne. Poniedziałek Wielkanocny wypada w tym roku 10 kwietnia, a wyjątkowy, trzydniowy weekend rozpoczniemy już 7 kwietnia.

fot. RadioZET.pl

Prawdziwe pole do urlopowego popisu da w tym roku majówka, która aż kusi, by zgłosić się do pracodawcy z wnioskiem urlopowym. 1 maja to poniedziałek, zatem odpoczynek rozpocząć można już w piątek 28 kwietnia. Jeżeli skorzystamy z urlopu, aby nie wracać do pracy następnego dnia (2 maja), to do dyspozycji pozostanie nam łącznie aż 5 wolnych dni (29 kwietnia – 3 maja). Jeśli to wciąż za mało warto wydłużyć urlop do 4 i 5 maja. Wzięcie urlopu w czwartek i piątek zapewni nam wyjątkowo długą majówkę, która trwać do może do niedzieli 7 maja przy wykorzystaniu jedynie trzech dni urlopowych.

W czwartek 8 czerwca wypada Boże Ciało. Urlop w piątek 9 czerwca lub dodatkowo w poniedziałek, wtorek i środę przed świętem pozwoli nam cieszyć się tygodniowym wypoczynkiem. Kolejna taka okazja to 15 sierpnia. To wypadające we wtorek święto Wniebowzięcia Maryi Panny i święto Wojska Polskiego. Wystarczy zafundować sobie wolne 14 sierpnia w poniedziałek, by cieszyć się czterodniowym weekendem. Ci, którzy zdecydują się na wolne dodatkowo 16, 17 i 18 sierpnia, odpoczywać będą ponad tydzień kosztem jedynie czterech dni urlopowych.

Kolejną okazją do tygodniowego wypoczynku z wykorzystaniem świąt wypadających w dni powszednie będzie listopadowe święto zmarłych. Wszystkich Świętych wypada w tym roku w środę (1 listopada). Można zatem wydłużyć sobie weekend, biorąc wolne 30 i 31 października, a także 2 i 3 listopada. Listopadowe święto odzyskania niepodległości wypada w tym roku w sobotę, dzięki czemu pracownikom przysługiwać będzie dodatkowy dzień wolny, często wyznaczany jeszcze na ten sam miesiąc np. na piątek 10 listopada.

Końcówka roku może zagwarantować nam solidny wypoczynek, jeśli weźmiemy wolne 27, 28 i 29 grudnia. Wówczas zapewnimy sobie nawet 10-dniowy odpoczynek od pracy (z 1 stycznia 2024 roku włącznie).

RadioZET.pl