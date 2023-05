Drogie paliwa służą Orlenowi. Ogromne zyski w I kwartale 2023

Orlen pochwalił się kolejnym wyjątkowo udanym kwartałem – konto narodowego czempiona urosło w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2023 roku o 9,2 mld zł. Rentowność wyniosła około 8 procent - jak zaznaczył koncern, „to proporcje na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wojny w Ukrainie”. Ceny paliw systematycznie spadają, przychody i zyski Orlenu mogą więc zacząć spadać.

9,2 mld zł zysku. Orlen pochwalił się wynikami

Wysokość cen paliw budzi spore kontrowersje, w podcaście „Biznes. Między wierszami” spytaliśmy więc głównego ekonomistę Orlenu, Adama Czyżewskiego, czy prawdziwe są zarzuty kierowców, że koncern „doi Polaków”. Ekspert wytłumaczył, że PKN jest „biorcą cen”, które wyznaczane są na poziomie światowym, i co prawda notuje rekordowe zyski, ale nie z własnej inicjatywy. Orlen musi sprzedawać po cenach, które wyznaczane są przez giełdy światowe, żeby zapewnić bezpieczeństwo paliwowe kraju. Wyznaczenie zbyt niskiej ceny doprowadzić ma do wykupienia paliw przez podmioty zagraniczne: w takim przypadku zabraknie ich dla polskich kierowców.

- Jako połączona Grupa Orlen zyskaliśmy solidną bazę do dalszego rozwoju, a wyniki finansowe, które wypracowujemy, umożliwiają nam zwiększenie tempa realizacji założonego celu. W tym roku nakłady inwestycyjne wzrosły do rekordowego poziomu 36 mld zł. W dużej mierze przeznaczymy je na rozwój energetyki odnawialnej oraz bezpiecznej małej energetyki jądrowej, tworząc tym samym nowe miejsca pracy i napędzając koniunkturę gospodarczą w kraju - stwierdził prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Nawiązując do wypracowywanych zysków, podkreślił, że Grupa Orlen inwestuje „w bezpieczeństwo i przyszłość Polaków”. - Przeznaczamy miliardy złotych na realizację strategicznych projektów, które pozwolą skutecznie przeprowadzić zieloną transformację, a w efekcie zapewnią polskim rodzinom i przedsiębiorcom stabilne dostawy taniej, pewnej i czystej energii - zaznaczył Obajtek. Gdyby nie inwestycje, zysk byłby jeszcze wyższy.

PKN Orlen podał, iż w tym roku koncern „na realizację projektów trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski oraz regionu przeznaczy rekordowe 36 mld zł”, przy czym kontynuowane będą przedsięwzięcia związane z zero- i niskoemisyjną energetyką.

„Zwiększenie skali działalności połączonej Grupy Orlen oznacza także wyższe wpływy do budżetu państwa. Jako największy płatnik podatków w Polsce PKN Orlen w pierwszym kwartale tego roku wpłacił już 16,5 mld zł, znacząco przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i społecznego Polski” - poinformowała spółka.

PKN Orlen przypomniał, iż w lutym zaktualizował swoją strategię do 2030 r., w której „mocny nacisk postawił na projekty transformacyjne”. Koncern zwrócił uwagę, że do końca dekady nakłady na inwestycje wyniosą tam w sumie ok. 320 mld zł, z czego ok. 40 procent, czyli 120 mld zł, Grupa Orlen przeznaczy na zielone inwestycje, w tym energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór.

RadioZET.pl/Orlen/PAP