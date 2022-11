Dzięki wrzutce do budżetu TVP i PR dostaną prawie 3 mld zł. „Na pisowską propagandę i szczucie”

TVP i Polskie Radio dostaną jeszcze więcej pieniędzy. Posłowie PiS przegłosowali na sejmowej Komisji Finansów Publicznych poprawkę do ustawy budżetowej zwiększającą wysokość rekompensaty za niepłacony przez Polaków abonament RTV do 2,7 mld zł. Pieniądze dzielone są między telewizję a radio, przy czym to TVP zgarnia lwią część dofinansowania.

Jeszcze więcej pieniędzy na TVP w roku wyborczym. Dodatkowe 705 mln zł

Według przyjętego pierwotnie projektu budżetu na 2023 rok wysokość „rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2023 wpływów z opłat abonamentowych” miała wynosić, tak jak w poprzednich latach, 1,995 mld zł. Finansowanie w takiej wysokości miało być zapewnione na czas 5 lat.

Niespodziewanie do Komisji Finansów Publicznych trafiła poprawka zwiększająca rekompensatę do 2,7 mld zł. Została ona przyjęta głosami posłów Zjednoczonej Prawicy.

Rekomendacja Komisji oznacza, że poprawka zostanie poddana głosowaniu w Sejmie. Teoretycznie oznacza to, że może zostać odrzucona i finansowanie państwowych mediów się nie zmieni. Obóz rządzący ma jednak większość i trudno oczekiwać, że tak potencjalnie ważna zmiana mogłaby nie zostać przyjęta.

Zdecydowana większość środków z rekompensaty trafia do Telewizji Polskiej i finansuje między innymi działalność TVP Info. Przychody Telewizji Polskiej w 2021 roku wyniosły 3,25 mld zł. TVP otrzymała 1,71 mld zł z rekompensaty i 330 mln zł z opłat abonamentowych. Polskie Radio miało w ubiegłym roku 354,31 mln zł przychodu, wpływy z reklam wyniosły 41,38 mln zł, PR otrzymało także 159,95 mln zł z opłat abonamentowych i 125,92 mln zł z rekompensaty.

Z prognozy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że w 2023 roku przychody z abonamentu RTV wyniosą 616 mln zł, o 36 mln zł więcej, niż w 2022 roku. To po części rezultat zapowiedzianej podwyżki opłat: za posiadanie telewizora i/lub radia trzeba będzie płacić 10 procent więcej, niż obecnie.

RadioZET.pl