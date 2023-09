Konfederacja. Program gospodarczy na wybory 2023: likwidacja podatków i świadczeń

Konfederacja przed wyborami parlamentarnymi nie zachęca potencjalnych wyborców świadczeniami socjalnymi. W programie gospodarczym czytamy o potrzebie pozostania przy węglu, likwidacji podatków i cięć wydatków państwa.

Konfederacja a socjal. Co z 800 plus?

Konfederacja chce m.in. wprowadzenia bonu edukacyjnego. Taki bon oznacza przypadającą na każdego ucznia część subwencji oświatowej, „podążającą” za uczniem do wybranej przez rodziców placówki. „Środki z bonu edukacyjnego mają stanowić główne źródło budżetu szkół, bez względu na to, czy mówimy o podmiocie państwowym, prywatnym, czy nawet o nauczaniu domowym” – czytamy w programie. To zdaniem Konfederacji recepta na marnotrawstwo publicznych pieniędzy. Na takiej samem zasadzie byłyby finansowane żłobki i przedszkola.

Choć na próżno szukać w programie wyborczym deklaracji dotyczących świadczeń, w tym 500 plus – a od 1 stycznia 800 plus, to posłowie Konfederacji nie kryją się z poglądami na temat takich transferów.

- Jesteśmy przeciwnikami rozszerzenia programu 500 plus do 800 plus - powiedział Krzysztof Bosak w programie "Gościu Radia ZET". Według posła Konfederacji likwidacji powinny natomiast ulec 13. i 14. emerytura. - Uważamy, że lepiej ludziom utrzymywać się z własnych pieniędzy, a nie uczynić ze wszystkich klientów transferów fundowanych przez państwo - przekonywał.

Likwidacja podatków i nie tylko. Podatkowy plan Konfederacji

Konfederacja w swoim programie zaznaczyła, że niemal każdy pracownik oddaje państwo 40 proc. dochodów w formie składek i podatku dochodowego. To, co mu zostaje, przeznacza m.in. na konsumpcję, przy której płaci z kolei VAT i akcyzę. Receptą na taki stan rzeczy ma być „obniżka podatków, a przy tym powstrzymanie pro-inflacyjnego rozdawnictwa i dodruku pieniądza”.

Konfederacja chce zacząć rewolucję od podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku miałaby wynieść 12-krotność pensji minimalnej, czyli w bieżącym roku 43,2 tys. zł, a od lipca przyszłego roku 51,6 tys. zł. Drugi próg podatkowy, który wynosi obecnie 120 tys. zł i od którego płaci się od nadwyżki 32 proc. podatek, byłby zlikwidowany, podobnie jak podatek Belki od lokat i obligacji (19 proc. podatek od zysków kapitałowych). W konsekwencja nie byłoby skali podatkowej, a liniowy, 12 proc. PIT.

W programie czytamy także o rozszerzeniu ulgi „zerowy PIT dla młodych” do 26. roku życia, także dla młodych przedsiębiorców, o co niejednokrotnie apelowali politycy z wielu stron sceny politycznej.

Oglądaj

Prawdziwą rewolucją mógłby być dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, o który zabiega Konfederacja. „Chcemy, by w rękach polskich przedsiębiorców zostawało jak najwięcej zarobionych pieniędzy, dlatego wprowadzimy dla nich dobrowolny ZUS. To oni, a nie urzędnicy, najlepiej wiedzą jak spożytkować własne dochody. Przedsiębiorcy, wśród których jest wielu młodych i energicznych Polaków, powinni mieć wybór, czy korzystać z ubezpieczenia emerytalnego w ZUS, czy oszczędzać gdzieś indziej lub samodzielnie” – czytamy w programie.

Równie odważnym pomysłem jest likwidacja 15 podatków. Mowa o podatku od czynności cywilnoprawnych od umów dot. nieruchomości, podatku cukrowego, opłacie zapasowej (w cenie paliwa), opłacie emisyjnej, mocowej, przejściowej (w cenie prądu), reprograficznej, wodnej, podatku tonażowym, podatku od spadków i środków transportowych, a także o opłatach: targowej, uzdrowiskowej, miejscowej i podatku od psa.

Energetyka według Konfederacji. Węgiel zostaje

Konfederacja stawia na tani prąd (bez podatku VAT), tani węgiel (bez VAT i CIT dla kopalń) i drewno opałowe bez podatku. Partia ta stawia na kopalnie, gdyż – jak czytamy – „Polska bez węgla to niebezpieczna utopia”. Konfederacja zaznacza także, że koszty zielonej transformacji w energetyce są zbyt wysokie.

Rewolucja ma dotknąć także stacje paliw. „Zredukujemy podatek VAT, akcyzę i opłatę paliwową, a całkowicie zlikwidujemy opłatę emisyjną. Dzięki tym decyzjom cena litra benzyny znacząco spadnie. Skorzystają na tym miliony obywateli, zarówno pracownicy jak i pracodawcy. Zaoszczędzone pieniądze będą napędzać polską gospodarkę poprzez wzrost konsumpcji i inwestycji” – czytamy w programie.

Zgodnie z obietnicą Konfederacji po cięciach podatkowych średnia cena za litr „95-tki” wyniosłaby 4,60 zł. Jeśli chodzi o olej napędowy, ceny spadłyby z obecnych 6,10 zł do 4,40 zł.