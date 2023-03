Krajowa Grupa Spożywcza. Ardanowski: tym razem trzeba postawić na fachowców

- Organizacje rolnicze, mówię to w oparciu o stanowiska izb rolniczych, twierdzą, że do tej pory powołanie KGS niczego na rynku nie pokazało i na dobrą sprawę mogłoby jej nie być, a rolnicy by tego nie zauważyli – stwierdził Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. Dodał, że przy wyborze nowych władz „tym razem trzeba postawić na fachowców z zakresu rolnictwa”