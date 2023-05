Kredyt 2 procent będzie jednak na 0 procent? Poprawka do ustawy

Pierwsze Mieszkanie, program wprowadzający kredyt 2 procent i konto oszczędnościowe dla zbierających na nieruchomość został przyjęty przez Sejm w kwietniu, w maju trafił do rozpatrzenia przez Senat. Izba wyższa polskiego parlamentu wprowadziła do przepisów znaczącą poprawkę: Koalicja Obywatelska zmodyfikowała ustawę, realizując swoją propozycję: kredyt mieszkaniowy na 0 procent. Na zmianę będzie musiał jeszcze zgodzić się Sejm. Jakie są na to szanse?

Kredyt 2 procent kontra kredyt 0 procent

1 lipca 2023 roku rusza program Pierwsze Mieszkanie, w ramach którego kupujący swoje pierwsze lokum będą mogli skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2 procent. Tyle tylko, że tak naprawdę nie będzie on na 2 procent: będzie wyższy – wynika z tłumaczeń Jarosława Sadowskiego, głównego analityka Expandera, w podcaście „Biznes. Między wierszami”. Ekspert oszacował, że państwo może dopłacić do kredytu 200-300 tys. zł i poradził, jak przygotować się do skorzystania z programu.

- Kredyt będzie oprocentowany stopą 2 procent, a nadwyżka nad tą wartością będzie refinansowana przez państwo za pośrednictwem BGK przez okres 10 lat. Kredyt dlatego jest bezpieczny, bo ma charakter stałej stopy, czyli rata jest równa przez okres 10 lat. Spłacamy równą część kapitałową. Po ustaniu dopłat przewidujemy, że rata nie powinna wzrosnąć, a raczej powinna spadać - powiedział minister rozwoju Waldemar Buda podczas wtorkowego posiedzenia senackich komisji infrastruktury oraz budżetu i finansów.

Kazimierz Kleina (KO) zgłosił propozycję zamiany Bezpiecznego kredytu 2 procent na kredyt 0 procent. Poprawki doprecyzowujące dotyczące Bezpiecznego kredytu zaproponował Krzysztof Mróz (PiS). Zgodnie z ustawą, bezpieczny kredyt z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

Kwota kredytu 2 procent nie będzie mogła przekroczyć 500 000 zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 000 zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 000 zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczki w programie Pierwsze Mieszkanie będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK.

Ustawa wprowadza specjalne konto oszczędnościowe. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

RadioZET.pl/PAP