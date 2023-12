Miała być likwidacja, jest rekordowa wysokość. Niespełniona zapowiedź rządu

Fundusz Kościelny działa jako zadośćuczynienie za odebrane w komunistycznej Polsce kościelne nieruchomości ziemskie. Głównym zadaniem Fundusz Kościelnego jest opłacanie składek emerytalnych duchowieństwa. Ich wysokość zależy od wysokości płacy minimalnej, która w 2024 roku ma być podwyższona do 4300 zł brutto. - Należy zlikwidować Fundusz Kościelny, zracjonalizować wydatki na lekcje religii w szkole i zatrzymać finansowanie ze strony państwa dla zakamuflowanej dzielności propagandowej przez różnego rodzaju media prowadzone przez duchownych - deklarował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W budżecie państwa na 2024 rok Fundusz pozostał, na dodatek przeznaczono na niego rekordowo wysokie środki.

Fundusz Kościelny 2024 rekordowo wysoki. A miał być zlikwidowany

Składki emerytalne kapłanów opłacane są z budżetu państwa. Fundusz Kościelny finansuje także remonty obiektów sakralnych oraz działalność charytatywno-opiekuńczą. Maksymalna dotacja na ten cel to w bieżącym roku 200 000 zł, wystarczy jednak, że minister spraw wewnętrznych i administracji uzna dany cel za wypełniający „ważny interes społeczny”, żeby podwyższyć tę kwotę. W 2022 roku na remonty i wsparcie wypłacono w ramach Funduszu Kościelnego 11,1 mln zł.

Ugrupowania tworzące Koalicję 15 października do wyborów szły z hasłami zlikwidowania Funduszu. Dla wyborców może być więc niespodzianką, że wydatki zostały nie tylko utrzymane, lecz także zwiększone do rekordowego poziomu 257 mln zł.

Według przedstawicieli koalicji rządzącej przetrwanie Funduszu Kościelnego to efekt tego, że nowy budżet został zaprojektowany w szybkim tempie na wersji przygotowanej jeszcze przez PiS. Marek Kacprzak, rzecznik Klubu Parlamentarnego Lewicy, powiedział money.pl, że budżet „został zbudowany na tym, co przygotował wcześniej PiS i w pierwszej kolejności chodziło o to, żeby zapewnić środki na świadczenia socjalne”. Zastrzegł przy tym, że „Lewica na pewno nie odpuści tematu Funduszu Kościelnego”.

Jak wyliczył serwis next.gazeta.pl, w latach 2012-2022 na Fundusz Kościelny państwo wydało ponad 1,6 mld zł. Wydatki rosły praktycznie z roku na rok wraz ze wzrostem płacy minimalnej.

W przeprowadzonym dla Radia ZET przez IBRiS sondażu 66 procent Polaków stwierdziło, że państwo powinno przestać finansować Kościół. Likwidacja Funduszu Kościelnego może więc nastąpić w przyszłym roku, gdy budżet państwa będzie konstruowany w zwyczajowym, a nie przyspieszonym trybie.

Źródło: Radio ZET/next.gazeta.pl/money.pl