Miliony Polaków dostaną w lipcu dodatkowe pieniądze. Po raz pierwszy od 20 lat

Płaca minimalna, od stycznia wynosząca 3490 zł brutto, od lipca wypłacana będzie w kwocie 3600 zł brutto. Zmiana sprawiła, że najniższe wynagrodzenie nie będzie już w całości zwolniona z podatku PIT, netto wzrośnie więc zauważalnie mniej. Ten sam problem mieli emeryci z 13. emeryturą: świadczenie brutto wzrosło co prawda o 250 zł, na rękę oznaczało to jednak niecałe 37 zł. W 2022 roku płaca minimalna wynosiła 3010 zł brutto.

Płaca minimalna od 1 lipca. Druga podwyżka w roku

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Wzrost płacy minimalnej ma zrekompensować wzrost cen w ubiegłym roku. Wiadomo już, w 2024 roku najniższe wynagrodzenie także wzrośnie dwa razy: rząd podał już nawet proponowane stawki. Planowana podwyżka jest tak duża, że przedsiębiorcy zaczęli protestować, mówiąc, że nie będzie ich stać na utrzymanie miejsc pracy.

W ustawie z 2002 roku ustalono, że jeśli średnioroczny wzrost cen przekroczy 5 procent, to wyznacza się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca. Ostatni raz pensje minimalna wzrosła więcej niż raz w roku w 1999 roku, a więc ponad 20 lat temu.

Wynosząca od stycznia 3490 zł brutto płaca minimalna przekładała się na 2709,48 zł „na rękę”. Podwyżka o 110 zł brutto to wzrost wynagrodzenia netto do 2783,86 zł, a więc efektywnie tylko o około 75 zł „na rękę”.

Minimalna stawka godzinowa, od stycznia 2023 wynosząca 22,80 zł, od 1 lipca wzrośnie do 23,50 zł. Podwyżka najniższego wynagrodzenia będzie miała wpływ także na wysokość opłat i stawek, które wyliczane są proporcjonalnie do jego wysokości.

RadioZET.pl