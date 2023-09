Nowa obietnica wyborcza PiS. „Ta zmiana dotyczy każdego Polaka”

Zakupy regulowane – to nowa propozycja PiS zgłoszona w ramach kampanii wyborczej. Wcześniej zapowiedziano program „Przyjazne Osiedle”, według ekspertów będący po prostu wdrożeniem polityki klimatycznej UE i realizacją postanowień KPO – oraz „Dobry Posiłek”, czyli zmiany w żywieniu pacjentów. Nowa obietnica, „Lokalna półka”, to nałożenie na sklepy prawnego obowiązku oferowania polskiej żywności.

„Lokalna półka”. PiS zapowiada więcej polskiej żywności w sklepach

„Trzeci konkret PiS to program Lokalna półka, czyli obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Wzmocni to pozycję lokalnych dostawców względem innych ogniw łańcucha dostaw żywności, a także ułatwi dostęp konsumentów do produktów wytworzonych przez mniejszych, również lokalnych producentów” - poinformowano w środę na Twitterze PiS.

Doradca prezydenta, były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski stwierdził, że „ta zmiana dotyczy każdego Polaka, bo każdy z nas uwielbia smaczną, zdrową, polską żywność”.

- Koniec z niskiej jakości warzywami i owocami. Koniec z zyskiem za wszelką cenę. Najważniejsza musi być jakość żywności i zdrowie klientów – podkreślił polityk PiS wyjaśniając, że na programie zyskać mają i rolnicy, i klienci.

Program „Przyjazne Osiedle” ma dotyczyć inwestycji w modernizacje bloków z wielkiej płyty oraz infrastruktury na osiedlach. Premier Morawiecki wymienił siedem głównych punktów: dobudowa wind w blokach, budowa miejsc postojowych dla samochodów oraz garaży, termomodernizacja budynków, remont instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, fotowoltaika na dachach bloków, poprawa akustyki mieszkań oraz architektura zieleni.

Inicjatywa „Dobry posiłek” to propozycja kierowana do pacjentów polskich szpitali. Placówki mają otrzymać dodatkowe środki, a NFZ ma zadbać, by jakość żywienia była znacząco lepsza.