Nowa tabela waloryzacji emerytur. Dla kogo kwotowa, dla kogo procentowa?

Waloryzacja w 2023 roku będzie rekordowo wysoka, gdyż wynika wprost z rekordowo wysokiej inflacji. - Emerytury wzrosną w marcu nie o 13,8 procent, jak pierwotnie zakładała Rada Ministrów, ale o co najmniej 14,8 procent. Wskaźnik ten został ogłoszony przez GUS, inflacja emerycka jest wyższa od wskaźnika średniorocznego, który wyniósł 14,4 procent w 2022 roku – oszacował dla serwisu RadioZET.pl Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting. Na jakie konkretne kwoty przełoży się waloryzacja w takiej wysokości, pokazujemy w tabeli poniżej.

Tabela waloryzacji emerytur. Podwyżka o 14,8 procent

Emerytury wzrosną od 1 marca 2023 o pokaźne w porównaniu do poprzednich lat kwoty. To bezpośrednie następstwo rekordowo wysokiej inflacji, której wartość podstawia się do wzoru wyznaczającego obowiązującą w danym roku podwyżkę świadczeń. Rząd tak naprawdę nie ma tu niemal nic do powiedzenia – może tylko przekazać, co wskazały wyliczenia.

To, co mogą zrobić rządzący, to określenie minimalnej kwoty, o jaką muszą zostać zwaloryzowane emerytury i renty. W 2023 roku ma ona wynieść 250 zł brutto, czyli 227,50 zł netto. Na taką podwyżkę mogą liczyć seniorzy z emeryturami minimalnymi i nieco wyższymi. Osoby, których świadczenia są niższe niż minimalne, podwyżki kwotowej nie otrzymają – ich wypłaty zostaną zwiększone procentowo.

Sposób podwyższenia emerytur dla poszczególnych kwot oraz ich przewidywaną wysokość netto dla waloryzacji wynoszącej 14,8 procent prezentujemy w poniższej tabeli.

fot. RadioZET.pl

Ile ostatecznie wyniesie podwyżka świadczeń seniorów, dowiemy się w lutym 2023, gdy GUS poda wyliczenia dotyczące drugiej składowej wzoru na waloryzację: wzrostu pensji w gospodarce. Świadczenia wzrosną dodatkowo o 20 procent tego wskaźnika, choć rząd może zdecydować, żeby uwzględnić większą część tego parametru.

Dodatkowo w 2023 roku zostanie wypłacone 13. i 14. emerytura, a minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg stwierdziła nawet, że seniorzy otrzymali już - na specyficzny sposób - 15. emeryturę.

RadioZET.pl