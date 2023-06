Nowe fakty w sprawie daty na 800 plus. „Pani marszałek zdecyduje”

800 plus coraz bliżej formalnego zatwierdzenia. Projekt ustawy podwyższającej 500 plus do 800 zł został już przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do głosowania w Sejmie. Posłowie zgodnie z deklaracjami minister rodziny mają się tym zająć na lipcowym posiedzeniu. Jedną z zapowiedzianych poprawek będzie przesunięcie daty wypłaty podwyższonego świadczenia.

800 plus w Sejmie w lipcu. Wypłaty dopiero w lutym

- My (...) realizujemy krok po kroku plan: konsultacje; Rada Ministrów, która wczoraj przyjęła projekt ustawy; na lipcowych posiedzeniach Sejmu - pani marszałek zdecyduje, na którym - ustawa będzie procedowana - zapowiedziała Marlena Maląg.

Przypomniała, że po uchwaleniu przez Sejm nowelizacja trafi do Senatu. - Wróci zapewne do Sejmu – oceniła minister, spodziewając się wprowadzenia poprawek w ustawie przez wyższą izbę parlamentu. PiS ma większość pozwalającą te zmiany odrzucić.

Potem - jak wyjaśniła – ustawa trafi do podpisu prezydenta. - I ustawa wchodzi w życie, taki jest zapis, od 1 stycznia 2024 r. - stanie się faktem – dodała szefowa MRiPS. Na stronie internetowej Sejmu podano, że w lipcu posiedzenia izby zaplanowano w dniach: 6-7 lipca, 11-13 lipca i 28 lipca.

- Koalicja Obywatelska złoży poprawkę do rządowej nowelizacji budżetu na 2023 rok, zakładającą waloryzację 500 plus do 800 złotych już od 1 lipca - zapowiedział szef klubu KO Borys Budka. Według projektu ustawy wypłaty podwyższonego świadczenia mają zacząć się w lutym 2024.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego do 29 lutego 2024 roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2024. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

RadioZET.pl/PAP