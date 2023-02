Obniżka wieku emerytalnego „nie jest prawdą”. „Polacy pracują coraz dłużej”

Wiek emerytalny podzielił Polaków. Z jednej strony, jak wynika z sondażu dla Radia ZET, 44,8 procent ankietowanych chciałoby jego obniżenia. Z drugiej 32,2 procent opowiedziało się za jego podwyższeniem. Eksperci zauważyli, że w tym temacie rząd cierpi na „rozdwojenie jaźni”: chwali się często obniżeniem wieku emerytalnego, a jednocześnie zaczął go już efektywnie podnosić. Dla wielu Polaków praca na emeryturze stała się smutną koniecznością – mają za niskie świadczenia, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby – wynika z wypowiedzi dr Tomasza Lasockiego w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski.

Zmiana wieku emerytalnego. „Szok emerytalny narasta”

Rząd PiS obniżając wiek emerytalny wyrządził Polakom niedźwiedzią przysługę – powiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Skrócenie pracy o rok przekłada się bowiem na otrzymywanie emerytury niższej o 10 procent.

- System emerytalny jest przygotowany na kryzys demograficzny, ale ludzie nie. Polskie społeczeństwo nie jest jeszcze wśród tych najstarszych w Europie, ale za kilkanaście lat znajdzie się w tym gronie. System wytrzyma, ale trzeba przygotować społeczeństwo tak, by tych pieniędzy wypłacić więcej. To jest m.in. problem wieku emerytalnego – zauważył dr Tomasz Lasocki.

Ekspert we wcześniejszym podcaście „Biznes. Między wierszami” wytłumaczył, że większość obecnych pracujących będzie mogła liczyć tylko na minimalną emeryturę: na wypłatę większej nie uda się zgromadzić kapitału przez zbyt krótką pracę. Ile wyniesie najniższe świadczenie po podwyżce w 2023 roku, można sprawdzić w kalkulatorze emerytury po waloryzacji.

Lasocki dodał, że obietnice dotyczące obniżenia wieku emerytalnego okazało się nie mieć dużo wspólnego z rzeczywistością, szczególnie w kwestii tego, że rezultatem będzie możliwość krótszej aktywności zawodowej.

- Politycy obniżają wiek emerytalny i mówią: nie będziecie pracować na starość, ale to nie jest prawda. Obniżamy wiek emerytalny, a Polacy pracują coraz dłużej. Widzą, że budżet na emeryturze im się nie spina, że tych pieniędzy jest za mało. Szok emerytalny związany z przejściem na emeryturę narasta. Obecnie na emerytury przechodzą ludzie, którzy są jeszcze w dobrej sytuacji, biorąc pod uwagę ich wkład, a i tak dochodzą do wniosku, że trzeba pracować, żeby się utrzymać, do końca życia lub jak długo na to pozwolą siły – oznajmił Lasocki.

