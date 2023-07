Rekordowa inflacja to rekordowa podwyżka podatków. Takie stawki zapłacimy w 2024 roku

Podatki lokalne zależne są od poziomu inflacji: co roku wyznaczana są nowe stawki maksymalne poprzez waloryzację na poziomie inflacji z pierwszych sześciu miesięcy. Pod tym względem w 2023 roku było rekordowo źle: GUS podał, że wskaźnik wzrostu cen wyniósł 15 procent. O tyle właśnie wzrosną stawki maksymalne pobieranych przez samorządy podatków i opłat.

Podatek od nieruchomości 2024. Nowe stawki

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości wzrośnie w 2024 roku z 1 zł za metr kwadratowy do 1,15 zł za metr kwadratowy – w przypadku, gdy mowa jest o budynku lub lokalu wykorzystywanego do celów mieszkalnych. Podatek od budynków wykorzystywanych komercyjnie, na przykład sklepów, wzrośnie z 28,78 zł za metr kwadratowy w 2023 roku do 33,10 zł za metr kwadratowy w 2024. Nowa stawka od budynków pozostałych, na przykład garaży podziemnych, wyniesie 11,17 zł za metr kwadratowy. W 2023 było to 8,71 zł za metr kwadratowy.

Wzrosną także podatek od gruntów firmowych: z 1,16 zł za metr kwadratowy obecnie do 1,34 zł za metr kwadratowy w 2024 rok. Niższa stawka będzie obowiązywać od gruntów pozostałych, która wzrośnie do 71 groszy za metr kwadratowy (obecnie to 61 groszy).

O 15 procent wzrośnie podatek od środków transportowych. Stawka od samochodów ciężarowych do 5,5 tony będzie wynosić w 2024 roku 1173,19 zł – w 2023 właściciele płacili od sztuki 1020,16 zł. Podatek od samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 5,5 tony, ale niższe od 9 ton, wzrośnie z 1701,84 zł do 1957,12 zł. Za samochód ciężarowy powyżej 9 ton w 2024 rok trzeba będzie zapłacić 2348,52 zł (w 2023: 2042,19 zł).

Wyższe wydatki na podatki czekają także przedsiębiorców posiadających autobusy. Od pojazdów poniżej 22 miejsc dla pasażerów stawka wzrośnie z 2411,44 zł do 2773,16 zł. Za autobus mogący przewieźć 22 lub więcej pasażerów odprowadzić trzeba będzie podatek w wysokości 3506,02 zł – podwyżka z 3048,71 zł.

Maksymalna stawka dzienna opłaty targowej wyniesie w 2024 roku 1096,39 zł, wzrost z 953,38 zł obecnie. Podwyższona zostanie także opłata uzdrowiskowa, do 6,21 zł dziennie (w 2023 5,40 zł) oraz opłata od posiadania psa. Za czworonożnego przyjaciela trzeba będzie odprowadzić podatek w wysokości 173,65 zł, w 2023 roku było to 151 zł.

Stawki maksymalne podatków pobieranych przez samorządy wyznaczane są przez rząd na podstawie zapisów w ustawie. Władze lokalne mogą, ale nie muszą, zdecydować się na ich stosowanie. Przykładem jest opłata targowa, która w dużej liczbie przypadków wyznaczana jest na wielokrotnie niższym od najwyższego dopuszczalnego poziomie.

