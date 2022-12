Śledztwo w sprawie wiceprezesa PKN Orlen. Podejrzenia przyjęcia korzyści

Śledztwo dotyczące wiceprezesa PKN Orlen prowadzi 3. wydział do spraw przestępczości gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie razem z ABW. Od kilku tygodni na przesłuchania wzywani są świadkowie. Śledczy badają podejrzenie przyjęcia korzyści osobistej i majątkowej w postaci zatrudnienia matki wiceprezesa PKN Orlen w Fundacji R. i spółce P.

Wiceprezes PKN Orlen podejrzany o przyjmowanie korzyści. Trwa śledztwo

W zamian za to, według prokuratorów, wiceprezes miał załatwić spółce znanego biznesmena intratne kontrakty w spółkach Skarbu Państwa, a następnie w spółce SIGMA BIS. Chodzi o kontrakty, których wartość przekraczała pół miliona złotych. Na razie sumę strat PKN Orlen prokuratura wyliczyła na co najmniej 569 tys. złotych. Śledztwo prowadzone jest w kierunku artykułu 296 par. 1 i 2. Kodeksu Karnego, to jest "Wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym" za co grozić może do 8 lat więzienia.

Spółka znanego wrocławskiego biznesmena, która miała otrzymać intratne kontrakty zajmuje się internetowym marketingiem i od lat oferuje usługi dla rządu, organizacji pozarządowych i partii politycznych. Biznesmen jest także powiązany ze spółką P., która miała zatrudnić matkę wiceprezesa PKN Orlen. Według informatorów Radia ZET, podejrzewanym wiceprezesem jest Adam Burak.

PKN Orlen na pytania Radia ZET odpowiedział: "Informujemy, że Pan Prezes Adam Burak nie posiada szczegółowej wiedzy odnoszącej się do Pana pytań. Pragniemy podkreślić, że w szczególności nigdy nie wpływał on na zatrudnienie swojej mamy w jakiejkolwiek firmie. Należy wskazać, że za działania biznesowe spółki Sigma BIS odpowiada Zarząd oraz Rada Nadzorcza tej spółki, a Pan Prezes Adam Burak nie zasiada w żadnym z tych organów. Pan Prezes Adam Burak nie miał i nie ma również wpływu na to, z jakimi kontrahentami zawierają umowy inne firmy, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa".

"Jednocześnie podkreślamy, że przesłane pytania mają w naszej ocenie charakter insynuacyjny, a łączenie Pana Prezesa Adama Buraka z nieprawdziwymi tezami zawartymi w pytaniach będzie skutkowało wystąpieniem na drogę prawną. Pytania traktujemy jako element nagonki wymierzonej przeciwko PKN ORLEN. Pragniemy również podkreślić, że Pan Prezes Adam Burak jest uczciwy i przestrzega przepisów prawa, a także etyki zawodowej" - czytamy w oświadczeniu biura prasowego PKN Orlen.

Do czasu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania z Prokuratury Okręgowej, spółki Sigma BIS ani wrocławskiego biznesmena.

Radio ZET