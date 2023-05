Przy tych transakcjach nie zapłacimy już gotówką. „Uciążliwe i nieuzasadnione zmiany”

Polski Ład znów da się we znaki przedsiębiorcom. Nowelizacje ustaw podatkowych składające się na największą od lat reformę sprawiły, że od 1 stycznia 2024 roku przedsiębiorcy będą musieli ograniczyć obrót gotówkowy. Znowelizowane prawo przedsiębiorców w art. 19 stanowi, że konieczne będzie rozliczanie się na rachunek płatniczy zawsze, gdy „jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 8000 zł lub równowartość tej kwoty”. Obecnie limit ten wynosi 15 tys. zł. Do Sejmu wpłynął jednak poselski projekt noweli o PIT i CIT, którego założeniem jest wycofanie się z tych przepisów. Wnioskuje o to także Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Co dalej z gotówką? Przy tych transakcjach będą ograniczenia

W poselskim projekcie czytamy, iż nowe limity płatności gotówkowych mogą sparaliżować wiele biznesów. „Zmiana ta może prowadzić do komplikacji niektórych rodzajów transakcji szczególnie dokonywanych przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, w tym rzemieślników oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, stąd konieczne jest zniesienie przewidzianych do wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie, w szczególności w związku z trudną sytuacją przedsiębiorców spowodowaną konfliktem zbrojnym na Ukrainie i wzrastającą z powodu tego konfliktu inflacją” – uzasadniono.

Stanowisko to podziela Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który niemal od dwóch lat zabiega o niewprowadzanie nowych przepisów zmieniających limity obrotu gotówkowego w płatnościach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Rzecznik zwrócił uwagę, że w odniesieniu do płatności wykonywanych przez konsumentów w transakcjach z przedsiębiorcą przekraczających wartość 20 tys. zł także konieczny będzie przelew.

Zmniejszenie limitu płatności gotówką do 8 tys. zł jest rozwiązaniem nieuzasadnionym ekonomicznie (inflacja) oraz funkcjonalnie, gdyż już obecny limit 15 tys. zł jest dla przedsiębiorców bardzo uciążliwy i niepraktyczny Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP

Zdaniem Rzecznika taka zmiana wpłynie nie tylko na sytuację przedsiębiorców, których niewielkie biznesy dotąd opierały się na obiegu gotówkowym, lecz także na decyzje klientów, przyzwyczajonych do tej formy płatności. „Po wejściu w życie tych przepisów może dojść do sytuacji, w której dokonywanie transakcji w formie bezgotówkowej stanie się obowiązkowe” – czytamy w stanowisku Rzecznika, który zaapelował, by wstrzymać się z proponowanymi przepisami. Jak dodał, „należy zachować równowagę pomiędzy obiema formami płatności, tak, aby wybór jednej z tych form płatności pozostał dobrowolną decyzją stron umowy”.

Z badania przeprowadzonego w 2021 roku przez Warszawski Instytut Bankowości, z którego wnioski przytoczył Związek Banków Polskich, wynika, że Polacy nie odeszli jeszcze od gotówki. Blisko 65 proc. Polaków jako najczęstszą formę płatności wybiera kartę płatniczą, a 22 proc. nadal płaci gotówką.

Z tego samego badania wynika także, że wówczas prawie połowa ankietowanych przyznała, że chciałaby, by rozwój płatności bezgotówkowych w Polsce pozostał na dotychczasowym poziomie, dając możliwość wyboru przez klienta preferowanej formy płatności (49 proc.), ale do 36 proc. wzrósł odsetek zwolenników przyśpieszenia rozwoju infrastruktury płatności bezgotówkowej.

