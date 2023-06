Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Są pierwsze szacunki

Waloryzacja emerytur w marcu br. wyniosła 14,8 proc. Ta nadzwyczajna podwyżka dla seniorów nie była jednak wyrazem szczodrości rządu, lecz obowiązkiem wynikającym wprost z ustawy o emeryturach i rentach. Z przepisów jasno wynika, że do ustalenia wskaźnika waloryzacji pod uwagę bierze się średnioroczny wskaźnik cen towarów i skalę wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. W bieżącym roku o prawie 15 proc. podwyżce zdecydowała głównie galopująca inflacja. Jak będzie w 2024 roku?

Waloryzacja emerytur 2024

„Super Express” wziął pod lupę najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Inflacja za maj br. sięgnęła 13 proc., zaś pensje wzrosły o 12,3 proc. „ Z najbardziej aktualnych danych wynika, że wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie aż 15,4 proc.” – czytamy w dzienniku.

Przy takiej waloryzacji najniższa emerytura, która dziś wynosi 1588,44 zł brutto, wzrosłaby o 245 zł do kwoty 1833 zł brutto. Przeciętna emerytura wynosząca dziś 2500 zł brutto wzrosłaby do 2886 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 386 zł.

Z wyliczeń dziennika wynika, że seniorzy pobierający emeryturę w wysokości 3800 zł zyskają nawet 587 zł, a ich świadczenie wyniesie 4387 zł.

RadioZET.pl/”Super Express”