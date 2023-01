Wiek emerytalny. Deklaracja premiera: państwo nie jest własnością jednego pokolenia

Wiek emerytalny przez ponad połowę Polaków uznawany jest za zbyt wysoki – wynika z sondażu Radia ZET. Eksperci uważają inaczej, przyznając jednak, że w roku wyborczym politycy będą co najwyżej – i to niechętnie – mówić o konieczności podwyższenia efektywnego wieku emerytalnego. Jasną deklarację dotyczącą planów rządu w sprawie emerytur wygłosił premier Mateusz Morawiecki.

Zmiana wieku emerytalnego. Premier: 1/5 z nas ma 65 lat lub więcej

Obniżenie wieku emerytalnego obniżyło także – i to znacznie – wysokość świadczeń osób, które zdecydowały się na szybkie zakończenie aktywności zawodowej. Godne pieniądze na starość można będzie otrzymywać tylko wspomagając się dodatkowymi programami emerytalnymi. W podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Tomasz Lasocki podał, ile do świadczenia z ZUS będą mogły dodać wypłaty z Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że rząd podjął zobowiązanie budowy Polski solidarnej i "konsekwentnie realizuje politykę solidarności społecznej", czego ważnym filarem ma być troska o seniorów, przejawiająca się w transferach dla emerytów.

- Skokowa podwyżka świadczeń, emerytury do 2500 zł bez podatku, 13. i 14. emerytura, cała oferta senioralna, senior plus - wyliczał działania rządu. Premier „zapomniał” przy tym dodać, że wysoka waloryzacja emerytur wynika z inflacji, która w 2022 roku zagalopowała się do poziomu 14,4 procent. Ta wartość podstawiana jest do wzoru, według którego wylicza się podwyżkę, jaką otrzymują seniorzy.

Morawiecki podkreślił, że „1/5 z nas ma 65 lat lub więcej”. - Czy można ignorować interesy 7,5 mln Polaków? Czy można pozwolić sobie, by nie brali aktywnego udziału w życiu społecznym i tworzeniu przyszłości kraju? - pytał szef rządu.

- Mój dziadek zwykł mawiać, że aby się dobrze działo, potrzebne są młode ręce i starsze głowy. Dlatego nie wolno nam dopuszczać do wykluczenia i wypychania starszych ludzi na margines. Polityka senioralna, to nie kwestia populizmu, co sugeruje wielu tzw. postępowców. Nie ma też nic wspólnego z kultem siwej głowy. Chodzi o to, że państwo nie jest własnością jednego pokolenia. Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli - tych, którzy nam ją podarowali oraz tych, którym przekażemy ją dalej - podsumował Mateusz Morawiecki.

RadioZET.pl/PAP