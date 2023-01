Wynagrodzenia ostro w górę. Statystyczny Polak z pensją powyżej 7 tysięcy złotych

Wynagrodzenie statystycznego Polaka wzrosło o ponad 10 proc. w skali roku – wynika z danych GUS. Przeciętna pensja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 7329,96 zł.

Pensje ostro w górę. Są nowe dane

Grudzień był miesiącem podwyżek i bonusów do pensji, stąd podwyżka jest zauważalna. Tylko w skali miesiąca pensje wzrosły o 6,9 proc. Wzrost wynagrodzenia w grudniu spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, świątecznych i nagród - podał GUS. Statystyki zawyżają także górnicy, którzy w grudniu otrzymali roczne nagrody i odprawy emerytalne. Był także dodatek z okazji Dnia Górnika.

Branże z największymi wzrostami pensji poza górnictwem to także rolnictwo (74 proc. wyższe zarobki w skali roku) i sektor związany z kulturą, gdzie przeciętne pensje wzrosły o ponad jedną czwartą z 5,8 tys. zł do 7,4 tys. zł.

Pensje wciąż jednak rosną wolniej niż inflacja, która w grudniu oficjalnie wyniosła 16,6 proc. Realna wartość nabywcza naszych zarobków wciąż zatem spada: za taką samą kwotę możemy nabyć mniej towarów i usług niż przed rokiem.

„Tempo wzrostu wynagrodzeń spadło w grudniu z 13,9 do 10,3 proc. - o 6,3 pkt. proc. wolniej od inflacji. Przeciętna pensja w sektorze przedsiębiorstw wynosiła 7330zł – to pierwszy wynik w historii z „siódemką” z przodu. Wysoka wartość pensji to także efekt premii świątecznych” – napisali eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw rdr wzrosło o 2,2 proc. "Zatrudnienie wzrosło w ciągu roku o 143 tys. etatów. Oznacza to jednak spadek o niecałe 3 tys. względem listopada. Spodziewamy się, że spowolnienie oznacza przede wszystkim wzrost wynagrodzeń wolniejszy od inflacji. Stopa bezrobocia wzrośnie z 5,2 do ok. 5,8 proc. na koniec roku" - napisali eksperci z PIE.

