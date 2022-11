Z czego utrzymują się Ukraińcy w Polsce? Ponad połowa płaci za mieszkanie z własnej kieszeni

Wojna w Ukrainie zmusiła do ucieczki z kraju miliony Ukraińców. Choć Polska jako kraj, który dla większości uchodźców zza wschodniej granicy stał się domem, otrzymała dotację z Unii Europejskiej i sama także finansuje wsparcie dla imigrantów, to w dobie szalejącej inflacji opłacenie mieszkania i tak jest nie lada wyzwaniem. Analitycy z agencji zatrudnienia Gremi Personal sprawdzili, jak radzą sobie Ukraińcy w Polsce i jakie jest ich główne źródło utrzymania.

Ukraińcy w Polsce. Zakwaterowanie

Polacy bez względu na koszty otworzyli swoje serca i domy dla Ukraińców w potrzebie. Początkowo pomocą dla osób przyjmujących pod swój dach uchodźców było rządowe dofinansowanie, jednak jak podaje Gremi Personal, prawo niebawem może się zmienić.

„Od stycznia przyszłego roku planowane jest wprowadzenie 100 proc. odpłatności za przebywanie w miejscach zbiorowego zakwaterowania – np. w różnego rodzaju ośrodkach: hostelach, pensjonatach, sanatoriach i akademikach. Dotyczy to wszystkich osób, które są w stanie utrzymać siebie i swoją rodzinę – od nowego roku będą musiały pokrywać połowę kosztów utrzymania – na początek przez 3 miesiące” – czytamy w raporcie agencji.

Po trzech miesiącach uchodźcy będą musieli pokryć 100 proc. kosztów, co ma ich zmotywować do podjęcia pracy w Polsce. - Decyzja, że uchodźcy będą musieli płacić za lokum, jest trudna, ale rozumiem tok myślenia rządzących, że chcą dać bodziec Ukraińcom, aby poszli do pracy, jeśli mogą to robić. Jest to ważne dla polskiej gospodarki i budżetu, a także dla Ukrainy, ponieważ ponad 70 proc. pracujących Ukraińców wysyła pieniądze na Ukrainę – wyjaśniła Anna Dzhobolda, dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych agencji zatrudnienia Gremi Personal.

Gdzie dziś mieszkają Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną i jak wygląda ich sytuacja finansowa? Oto wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 1700 respondentów zza wschodniej granicy.

fot. Gremi Personal

Większość z nich (52 proc.) mieszka w mieszkaniach, które Ukraińcy samodzielnie opłacają. 22 proc. osób z tej grupy ma mieszkanie opłacone przez pracodawców, zaś 10 proc. korzysta z rządowego programu azylowego. Niewielki odsetek Ukraińców korzysta w tym zakresie np. z pomocy organizacji pozarządowych.

Z ankiety wynika, że 18 proc. Ukraińców pozostaje w akademikach lub hostelach, co dziesiąty uchodźca korzysta z pomocy mieszkańców, którzy udzielają schronienia pod własnym dachem.

Obecnie 6 proc. mieszka w internatach lub ośrodkach wypoczynkowych, a tylko 4 proc. respondentów mieszka w hotelach.

- Polska jest nadal liderem, jeśli chodzi o pomoc dla uchodźców spośród wszystkich krajów europejskich, a my widzimy, że zdecydowana większość Ukraińców rozwiązuje kwestie mieszkaniowe na własny koszt. Najbardziej opłacalną opcją jest zakwaterowanie na koszt firmy. Polscy pracodawcy konkurują ze sobą o Ukraińców, więc starają się stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki dla swoich pracowników. Nawet jeśli jest to hostel czy akademik, to w większości przypadków takie mieszkania są w odpowiednim standardzie – dodała Anna Dzhobolda.

