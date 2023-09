Złoty mocno traci po decyzji RPP. "Polska waluta leży"

Stopy procentowe po raz pierwszy od wielu miesięcy spadły. RPP zdecydowała się na obniżkę rzędu 75 pb., dzięki czemu stopa referencyjna spadła do 6 proc. Ekonomiści zwrócili uwagę na rynkowe konsekwencje decyzji RPP, która odbiła się na złotym.

Co się dzieje z polską walutą?

„Nie sama obniżka, ale jej skala uderza w złotego, który traci 1,5 proc. Kurs euro przekroczył 4,55 zł, USD/PLN wzrósł ponad 4,25, CHF/PLN osiągnął 4,78, a GBP/PLN 5,33. Główne waluty po kontrowersyjnym ruchu RPP kosztują najwięcej od wiosny” – skomentował Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

To pokłosie nieoczekiwanej decyzji RPP. Rynek oczekiwał bowiem obniżki stóp rzędu maksymalnie 25 pb. Roman Ziruk – starszy analityk Ebury skomentował, że nie obeszło się bez ofiar – „złoty został mocno poturbowany przez decyzję”.

- W ostatnich dniach złotego charakteryzowała słabość. Waluta – podobnie jak inne w regionie – zmagała się z presją z tytułu gorszych globalnych nastrojów, w tym szczególnie z tytułu pesymizmu względem perspektyw gospodarczych strefy euro. Dziś rano kurs EUR/PLN przebił poziom 4,50, co wydarzyło się po raz pierwszy od lipca. RPP dołożyła jednak swoje trzy grosze do tego osłabienia – a raczej 6-7 groszy, bo o tyle po decyzji wzrósł kurs EUR/PLN. Obecnie wynosi on 4,57. Wyższy niż dziś ostatni raz był w maju – podsumował ekspert z Ebury.

Ekonomiści zastanawiają się, jak potoczą się losy polskiej waluty w kontekście działań RPP. - Czy wrześniowa decyzja to tzw. front-loading, czyli postawienie ciężaru obniżek na początku tej drogi, czy jednak oznaka, że w średnim terminie stopy spadną mocniej, niż wydawało się wcześniej? Choć obecnie bardziej racjonalne wydaje się to pierwsze, dzisiejsza decyzja udowodniła, że RPP nie boi się zaskakiwać. Bez wątpienia stanowi to ryzyko dla naszych prognoz, zakładających umocnienie polskiej waluty – dodał Roman Ziruk.