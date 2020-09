Anna Zalewska: Przygotowanie szkół wygląda tak, jak w całej Europie

- Radzi sobie bardzo dobrze i to widać. Od 2-3 tygodni codziennie jest w mediach, żeby szczegółowo mówić, w jaki sposób przygotowane są szkoły. By razem z uczniami, rodzicami i nauczycielami przeżyć ten trudny czas – mówi gość Radia ZET, była szefowa MEN Anna Zalewska, pytana przez Beatę Lubecką o ministra edukacji.

- Odpowiedzialność jest wspólna. Jesteśmy w szkole razem z samorządem – dodaje. Pytana czy to nie jest tak, że placówki miały zbyt mało czasu na przygotowanie się do nowego roku szkolnego, w stacjonarnym trybie nauczania, Zalewska odpowiada, że „to wszystko działo się w określonym rytmie”. - W lipcu pan premier wyraźnie powiedział, że wracamy do szkół. Dzieci, rodzice, nauczyciele wyjechali na wakacje, w połowie sierpnia przyjeżdżają i przygotowują się do roku szkolnego – komentuje. Zdaniem byłej minister przygotowanie szkół wygląda tak, jak w całej Europie.

"Starałam się być w tych miejscach, gdzie edukacja była daleka od polityki"

Anna Zalewska zatęskniła za obecnością w mediach? - Kiedy byłam ministrem edukacji, to w mediach byłam właściwie codziennie – ocenia gość Radia ZET. - Starannie dobierałam wywiady. Starałam się być w tych miejscach, gdzie edukacja była daleka od polityki – zdradza. - Pandemia, fakt, że jestem w komisji środowiska a nie edukacji też powodował, że zajęłam się zupełnie innymi sprawami, choć przy edukacji również jestem, bo jestem zastępcą w komisji zatrudnienia a tam edukacja jest – komentuje europosłanka PiS.

RADIOZET/MA