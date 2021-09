Występ w programie TVN-u „Top Model”, odważne zdjęcia w sieci, odmienne poglądy - co na to polityk PiS? - Każdy człowiek jest wolny i dopóki nie narusza wolności drugiego człowieka, nikogo nie krzywdzi, to ma do tego prawo. To dotyczy także kobiet, także żon polityków – mówi Gość Radia ZET. Schreiber podkreśla, że „w każdym małżeństwie, wśród wielu ludzi nie jest tak, że dwie osoby mają identyczne poglądy”. - Każdy ma prawo do swoich poglądów. To, że w niektórych sprawach mogą się one trochę różnić – nie widzę w tym żadnego problemu – dodaje. Dopytywany przez Beatę Lubecką o informację tygodnika „Sieci”, jakoby aktywność jego żony miała mu psuć relacje w partii, Łukasz Schreiber odpowiada: - Nie zauważyłem, raczej z dużą dozą sympatii mogłem się spotkać.

Pytany przez słuchacza o to, czy w związku z poglądami żony, będzie teraz walczył o liberalizację prawa aborcyjnego, minister w Kancelarii Premiera odpowiada, że nigdy nic takiego nie zapowiadał, ale dodaje: - Aborcja w praktycznie każdym przypadku jest złem i tragedią, co nie oznacza, że uważam, iż powinna być całkowicie zakazana. Jego zdaniem nie należy zmuszać kobiet „do heroizmu i do pewnych rzeczy”.

- Proszę zobaczyć, w jakim szczęśliwym kraju żyjemy. Główna część rozmowy z ministrem rządu dotyczy żony i to mnie bardzo cieszy, bo pokazuje, jak dobrze jest w Polsce – puentuje Gość Radia ZET.

Łukasz Schreiber: Podwyżki cen prądu to wina UE, a nie efekt złych działań rządu

- Rekompensaty [za drożejący prąd – red.] będą, ale dla tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Generalnie dla emerytów plus dla tych z najtrudniejszą sytuacją. Projekt powstaje w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Ministerstwie Klimatu – mówi szef Stałego Komitetu Rady Ministrów, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Zdaniem Łukasza Schreibera, podwyżki cen prądu „to nie jest efekt złych czy nieudolnych działań rządu”. Winna Unia Europejska? - Za to, że ceny rosną, oczywiście, że tak – komentuje polityk PiS. - Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli Unia narzuca takie cele klimatyczne, jeśli tak bardzo rośnie cena za emisję tony CO2, to nikt nie powinien być zaskoczony tym, że ceny prądu w Polsce rosną – mówi gość Beaty Lubeckiej.

Kiedy powstanie projekt dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN? - Trudno odpowiedzieć. Takiego projektu nie ma – odpowiada Łukasz Schreiber.

„Żadna krzywda się TVN-owi nie stała”

Pytany o to, dlaczego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji potrzebowała aż 19 miesięcy, by podjąć decyzję ws. koncesji dla Tvn24, minister odpowiada: - Ale komuś się z tego powodu jakaś krzywda stała?. Gość Radia ZET dodaje, że jeśli chodziłoby o niego, to „podejrzewa”, że wolałby czekać krócej, ale zaznacza, że „żadna krzywda się TVN-owi nie stała”.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA