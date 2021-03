- Zawsze można mówić, że to nie jest wina rządu, ale wszystko, co wiąże się z reakcją na covid jest odpowiedzialnością rządu w konstrukcji państwowej. Przecież to polski rząd zrezygnował z dostaw szczepionek, które miały być w listopadzie czy grudniu – uważa były szef PO. Jego zdaniem nie wystarczy zamówić i dostać szczepionki, tylko trzeba uruchomić „konstrukcję dotarcia do tych, którzy mają być szczepieni”. - Jeżeli ja słyszę, że we Wrocławiu jest możliwość zorganizowania 120 punktów do szczepień a jest ich kilkanaście czy kilkadziesiąt, to kluczem jest posiadanie wystarczającej liczby szczepionek – komentuje polityk Platformy Obywatelskiej i dodaje, że rząd musi zrobić teraz wszystko, by kupić jak najwięcej szczepionek.

Gość Radia ZET uważa, że rząd PiS był poddany „politycznej propagandzie, że my sobie świetnie radzimy z covidem, świetnie bronimy polskiej gospodarki i firm tarczami” a, jego zdaniem, walka z pandemią to nie jest czas na uprawianie polityki i robienie „politycznej propagandy”. - Mam wrażenie, że od pierwszych dni pandemii ciągle jesteśmy zakładnikami porównywania nas do innych krajów i ciągle słyszeliśmy, jak świetnie radzimy sobie z pandemią, jak świetnie przechodzimy przez nią, jak bardzo pomagamy firmom w Polsce – mówi Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem nie możemy teraz pomagać firmom, które mają kłopoty finansowe i „się przewracając”, wykorzystując fundusze covidowe, bo te są i będą potrzebne do skutecznej walki z koronawirusem.

Pytany przez Beatę Lubecką o kościoły, Gość Radia ZET odpowiada, że pozamykałby je. - Traktowałbym, jak rozsadniki zakażeń – dodaje.

Schetyna o Obajtku: Powinien wytłumaczyć się z każdej złotówki i każdej nieruchomości

- Efektem pracy parlamentarnego zespołu śledczego, który prześwietli majątek Obajtka, musi być wniosek o komisję śledczą – mówi Grzegorz Schetyna w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Polityk PO ma nadzieję, że sprawa prezesa Orlenu będzie symbolem „patologii państwa pisowskiego”. – Że Obajtek od początku swojej aktywności będzie obrazem tej władzy i jej kadencji – dodaje Schetyna. Dopytywany o to, co parlamentarny zespół śledczy miałby ustalić, były szef Platformy odpowiada: - Proszę pytać tych, co powołują.

Gość Radia ZET uważa, że sprawa Daniela Obajtka będzie ciążyć Prawu i Sprawiedliwości i że zapłacą za to polityczną cenę. - Skala tego jest niewiarygodna, przekracza jakiekolwiek granice przyzwoitości – dodaje. Jego zdaniem prezes Orlenu powinien „publicznie wytłumaczyć się z każdej złotówki, którą posiada na koncie i z każdej nieruchomości, która jest przez niego zakupiona”. - Życzyłbym Obajtkowi, żeby wzorował się na oświadczeniach poselskich i ich drobiazgowości i wnikliwości tych, którzy pytają nas o nasze walory finansowe - komentuje Grzegorz Schetyna.

Pytany o informacje dotyczące syna Beaty Szydło, były szef PO odpowiada: - Nie sądzę, żeby jakiś dziennikarz prowadził śledztwo ws. zatrudnienia syna premier Szydło, jeżeli nie byłoby to tak smaczne i związane z Obajtkiem, który jest bohaterem mediów ostatnich tygodni. Dodaje, że osoby publiczne muszą liczyć się z tym, że często ich sprawy rodzinne będą sprawami publicznymi. - Każdego z nas to dotyczy. Trzeba z tym żyć – komentuje polityk.

Grzegorz Schetyna: PO powinna być w centrum. Bez pokus pójścia w lewo czy prawo. Jak radzi sobie Budka? To nie do mnie pytanie

- Ważne jest umiejscowienie PO w centrum sceny politycznej. PO nie powinna mieć pokus pójścia w którąś ze stron. Musi walczyć o polityczne centrum – uważa Gość Radia ZET, były przewodniczący partii Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem musi być tak, jak wcześniej – w Platformie muszą być ludzie, którzy „w wariancie centrum będą odwracać się w prawą stronę, nie tylko w lewą”. Dopytywany przez słuchacza o to, jak Borys Budka radzi sobie w zarządzaniu partią, Schetyna odpowiada: - To nie jest pytanie do mnie. - Ma trudną sytuację, jest pandemia. Trzeba partię prowadzić inaczej i budować relacje – komentuje i dodaje: - Jest przewodniczącym i będą go rozliczać najpierw za sondaże a potem za wyniki wyborcze.

Co z deklaracją ideową PO? - Uczestniczyłem w dyskusjach w czasie jej tworzenia i sam jestem ciekaw, jaka będzie ostatnia wersja tej deklaracji – komentuje polityk.

Pytany o zbieranie podpisów pod wnioskiem ws. likwidacji TVP info, Gość Radia ZET odpowiada: - Nie wiem, czy ta akcja jest prowadzona. Schetyna dodaje, że odbywa się to w biurach poselskich, ale nie zna konkretnych danych nt. liczby podpisów. Zaznacza, że rzeczywistość w Polsce tak goni, że trzeba potrafić ją złapać a dziś tematem nr 1 jest majątek Obajtka".

Schetyna o Zimochu: Źle się stało. Powinniśmy dbać o takich ludzi

