Jadwiga Emilewicz o otwarciu klubów fitness: Być może za 2 tygodnie

- Odmrażamy gospodarkę, patrzymy co dzieje się z ilością nowych zakażeń i jeżeli ich liczba wzrasta nadmiernie, to nie będziemy się wahać i wrócimy do stanu sprzed. I komunikujemy to w uczciwy sposób – dodaje wicepremier i minister rozwoju. Zdaniem Emilewicz, po znoszeniu kolejnych obostrzeń, „kiedy dystans społeczny się zmniejsza”, możemy spodziewać się wzrostu zachorowań na koronawirusa. - Oglądając modele przewidywań na całym świecie, jak rozwija się pandemia, nie jesteśmy w stanie przewidywać z dokładnością do 2 tygodni – dodaje gość Radia ZET.

"Otwarcie klubów fitness być może za 2 tygodnie"

Pytana przez Beatę Lubecką o to, kiedy zostaną otwarte kluby fitness, Jadwiga Emilewicz zapowiada, że „być może za 2 tygodnie”. - W tym tygodniu będziemy kontynuować konsultacje z branżą fitness. Wiemy, że większą odporność na koronawirusa mają sprawni i zdrowi – mówi wicepremier.

Granice? "Nie wcześniej niż połowa czerwca"

Otwarcie granic? - Na pewno nie wcześniej niż połowa czerwca. I to także będzie zależało od liczby zachorowań u nas i u naszych sąsiadów – odpowiada Emilewicz. Wicepremier i minister podkreśla, że rządzącym zależy na otwieraniu granic, kiedy „epidemia jest opanowana a liczba emisji poziomej zakażeń jest na poziomie poniżej 1”.

Minister rozwoju apeluje do przedsiębiorców: Rozwiązujmy problemy przy stołach a nie na ulicach

- W środę spotkałam się z czterema przedsiębiorcami reprezentującymi protestujących. Omówiliśmy agendę spraw. Część bardzo roztropnych postulatów. Przed sobotnim protestem również spotkałam się z protestującymi. Zaprosiłam ich do ministerstwa, do rozmowy dołączyłam Rzecznika Praw Przedsiębiorców – mówi gość Radia ZET Jadwiga Emilewicz, pytana o protesty przedsiębiorców. Wicepremier podkreśla, że kandydat na prezydenta Paweł Tanajno również uczestniczył w tych rozmowach. - Omówiliśmy kwestię rozszerzenia tarczy finansowej tak, aby osoby, które nie mają nikogo zatrudnionego, także mogły z niej skorzystać. Zobowiązałam się, że będziemy o tym rozmawiać. Rozmawialiśmy także o Radzie Dialogu Społecznego, aby mali i średni przedsiębiorcy mogli być w niej reprezentowani. Umówiliśmy się tu na prace legislacyjne. Ja z tym postulatem się zgadzam – opisuje Emilewicz. Pytana przez Beatę Lubecką o to, czy użycie przez policję gazu pieprzowego podczas sobotniego protestu było uzasadnione, odpowiada: - Zdajemy sobie sprawę, że mamy zalecenia związane z organizacją zgromadzeń…Rozumiem, że zostało naruszone prawo. Jadwiga Emilewicz dodaje jednocześnie, że „wszelkiego rodzaju przemoc nie jest właściwa”. Minister rozwoju apeluje do przedsiębiorców o to, by problemy rozwiązywać „przy stołach a nie na ulicach”.

Jadwiga Emilewicz: Nie ma miejsca na cenzurowanie twórców, którzy komentują rzeczywistość. To bardzo złe praktyki. Liczę na wyjaśnienia

- Znam lepsze piosenki Kazika, ale nie ma miejsca na cenzurę z powodu tego, że twórcy kultury komentują w jakiś sposób rzeczywistość. To są bardzo złe praktyki, jeżeli byłyby wdrażane – mówi wicepremier Jadwiga Emilewicz w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Komentuje w ten sposób listę radiowej „Trójki”, którą wygrała piosenka Kazika o prezesie PiS, a tuż potem usunięto ją. – Zaadresowałam list do Rady Mediów Narodowych z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji. Kierownictwo Programu 3 Polskiego Radia powinno szczegółowo wyjaśnić to, co wydarzyło się w piątek. I to jak najszybciej – dodaje Emilewicz. - Lista przebojów była zawsze emanacją demokratycznego głosu słuchaczy. Jeżeli on rzeczywiście został naruszony, to liczę na wyjaśnienia – podkreśla wicepremier.

Pytana o TVP info i o „Wiadomości”, Jadwiga Emilewicz odpowiada, że od dawna nie ma w domu telewizora. - Media publiczne mają swoją misję. Jeżeli w jakiś sposób rzetelność dziennikarska jest naruszana, to nie powinna ona mieć miejsca – komentuje.

Decyzja ws. wesel w połowie czerwca

Wesela powyżej 50 osób? - Prosimy pary młode jeszcze o chwilę cierpliwości. Do połowy czerwca – odpowiada wicepremier na pytanie słuchacza.

Wicepremier Emilewicz o obniżeniu rządowych pensji: Premier i tak wstrzymał wypłatę nagród. To dla nas bardzo trudne

- Jeśli będzie taka inicjatywa to nie będę protestować. Ale premier Morawiecki i tak wstrzymał dodatkowe nagrody w całej administracji. To bardzo trudne dla nas – mówi Jadwiga Emilewicz, pytana w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o to, kiedy rząd obniży sobie pensje. – To bardzo trudne, bo rozmawiamy z naszymi pracownikami, którzy przez ostatnich 6 tygodni bardzo ciężko pracowali, w systemie 4- zmianowym, przygotowując akty prawne. Dziś mówimy im, że takie jest oczekiwanie społeczne, że nie będziemy żadnych nagród wypłacać – dodaje wicepremier. Emilewicz zaznacza, że rządzący „z dużą pokorą” podchodzą do sytuacji, w jakiej się znajdujemy.

Zasiłek dla bezrobotnych? – Dziś trwają nad nim prace. Nie wcześniej niż po wyczerpaniu się pierwsze pomocy – zapowiada wicepremier.

Minister rozwoju prognozuje również, że bezrobocie na koniec roku powinno być na poziomie 7-8 proc.

