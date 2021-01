- Propozycja ta była na przełomie grudnia i stycznia. Absolutnie to nie był błąd. Teraz, oczywiście, że to by się przydało, ale to jest kwestia IV kwartału albo początku 2022 roku – mówi Gość Radia ZET Adam Niedzielski pytany o to, dlaczego rząd zrezygnował z zakupu 15 mln dawek szczepionek, w ramach ustaleń z UE.

Minister zdrowia podkreśla, że w tym momencie Polska ma zapewnionych więcej szczepionek niż jest Polaków. - Mamy teraz zakontraktowanych 85 mln dawek szczepionek, co wystarczy na zaszczepienie 50 mln osób. Ogólny wolumen już zakontraktowanych szczepionek wystarczy na więcej osób niż jest Polaków więc każdy może być bezpieczny – podkreśla gość Beaty Lubeckiej. - Jeżeli mamy taką komfortową sytuację, że już cała populacja jest zabezpieczona w kontraktach, to nie będziemy kupowali szczepionek, które gdzieś tam są obiecywane na koniec roku, tylko będziemy szukali innych ofert, czekając na inne szczepionki – komentuje szef resortu zdrowia. Dodaje, że od strony samego Pfizera i Moderny mamy zapewnionych blisko 50 mln dawek.

Minister zdrowia tłumaczy też, jakie są kryteria Polski ws. zakupu szczepionek. – Po pierwsze to szczepionki, które są już sprawdzone i dopuszczone do obrotu a po drugie, żeby pojawiały się w Polsce stosunkowo wcześnie – mówi Niedzielski.

Adam Niedzielski wyjaśnia, że Polska ma podpisane z Pfizerem 2 umowy. - My skorzystaliśmy z dodatkowej umowy Pfizera, tylko nie w pełnym zakresie. Maksymalnie mogliśmy wziąć 24 mln dawek szczepionek a wzięliśmy 16 mln, kierując się preferencją dla dostaw – tłumaczy Gość Radia ZET. Dodaje, że początek ich dostarczania będzie w II kwartale 2021 roku.

Pytany o wczorajsze spotkanie z opozycją, minister zdrowia komentuje, że rozmowa „pod kątem poziomu merytorycznego nie była tak dobra, jak rozmowy w czasie komisji czy w czasie posiedzenia Sejmu, w zeszłym tygodniu”.

"Obserwujemy rynek, ale nie podjęliśmy na razie decyzji"

Dopytywany, czy zakupimy szczepionki poza mechanizmem UE, Niedzielski odpowiada: - Obserwujemy rynek, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Polska jest w mechanizmie i na razie nie podjęła takiej decyzji. Minister tłumaczy, że takie szczepionki pojawiają się na rynku za pomocą pośredników i transakcja jest obarczona ryzykiem, ze względu na wiarygodność tychże. – Poza tym trzeba byłoby weryfikować numery partii – dodaje Adam Niedzielski.

Niedzielski o zaszczepionym Girzyńskim: Tłumaczenie z kategorii 5-latka. Zachowanie niegodne

- Jeśli spodziewa się pani, że będę go bronił, bo jest posłem PiS, to rozczaruję panią – to zachowanie niegodne. Jest wrażenie analogii do WUM – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o Zbigniewa Girzyńskiego, który zaszczepił się poza kolejnością na UMK. Gość Beaty Lubeckiej ocenia, że sytuacja ta jest „absolutnie nieakceptowalna” a „tłumaczenie jest z kategorii 5-latka”. - Mam nadzieję, że to się szybko wyjaśni, jakim mechanizmem zostało zrobione. Toruński uniwersytet ma wydziały medyczny i dlatego ma możliwość dostępu do szczepionek, ale powinien on być ograniczony - komentuje Niedzielski.

RADIOZET/MA