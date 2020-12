- Minister zdrowia wywalił w kosmos strategię premiera, na jednej konferencji a dziś słyszę, że pan Fogiel wywala w kosmos konferencję ministra Niedzielskiego i mówi, że żadnej narodowej kwarantanny nie będzie. Wszystkie działania nie mają logicznej spójności ze sobą – uważa gość Beaty Lubeckiej. Jego zdaniem godzina policyjna nie rozwiąże problemu, bo to nie w sylwestra rozegra się finał drugiej czy początek trzeciej fali pandemii. - Zabrakło wcześniej konsekwencji a dziś jest chęć pokazania: patrzcie się, ale my wprowadzimy restrykcje, zahamujemy to wszystko – mówi Kosiniak-Kamysz. Narodowa Kwarantanna? Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego wylicza, że spotkał się ostatnio z branżami: turystyczną, transportową, gastronomiczną, pralniczą, taksówkarzami „i mówią, że jeżeli coś takiego zostanie wprowadzone, to ogłaszamy bankructwo, nie płacimy podatku od nieruchomości, nie utrzymujemy miejsc pracy”.

Restauracje zamknięte a bary w pociągach czynne? - Wielu rzeczy już nie rozumiem i nawet nie próbuję ich zrozumieć – komentuje prezes ludowców. Dodaje, że nie wpisano wielu branż, które nie są zamknięte, ale ich wykonawcy czy podwykonawcy są po prostu nieczynni. - To wszystko działanie pod określone grupy i nie ma w tym przejrzystości, spójności, nie ma strategii pandemicznej – uważa Gość Radia ZET.

Pytany o plany na sylwestra, odpowiada, że będzie bal. - Mamy określony plan z żoną – niezły bal z naszymi dziewczynkami i to niezależnie, czy jest godzina policyjna czy nie, będziemy z nimi balować – zdradza Władysław Kosiniak-Kamysz. A co ze świętami? - Będziemy u teściów, ale tak naprawdę połowę naszego życia toczy się tam. To jest nasz drugi dom – komentuje Gość Radia ZET.

"To diaboliczny plan na Wigilię i nie chcę w niego uwierzyć"

- To byłoby skrajnie nieodpowiedzialne, skrajna głupota. To znów wywołałoby ogromne emocje i protesty – mówi Gość Radia ZET prezes PSL, pytany o to, czy wierzy w to, że w okolicach świąt zostanie opublikowany wyrok TK ws. aborcji. - Takie plotki w kuluarach chodziły, ale mam nadzieję, że w tym wypadku będą to tylko plotki. To diaboliczny plan na i nie chcę w niego uwierzyć – komentuje Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem nie można tak postępować. - Nie można, kiedy wprowadza się tak dużo ograniczeń, podburzać i rzucać iskry na prochy, żeby osoby, które chcą zamanifestować, znów były do tego zmuszone – ocenia gość Beaty Lubeckiej.

Prezes PSL zdecydowanie o koalicji z PiS: Do widzenia z tym. Nic z tego nie będzie. Skończcie

- Jesteśmy opozycją i pozostaniemy opozycją. Żadne stołki, żadne rządzenie z PiS-em, żadna koalicja rządowa nas nie interesuje. Pomimo wielu prób kuszenia, prób przejmowania naszych posłów – mówi Gość Radia ZET Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany w internetowej części programu o to, czy ludowcy chcą się „przytulić” do Prawa i Sprawiedliwości. - Nie interesują nas stołki i stołeczki, spółki i spółeczki. Do widzenia z tym – komentuje prezes PSL. Podkreśla, że z takiej współpracy nic nie będzie, bo ludowcy i obecni rządzący mają inne spojrzenie na Polskę i inną filozofię rządzenia. - Skończcie z wpychaniem nas w ramiona PiS-u, bo my w tych ramionach ani nie będziemy się dobrze czuli ani nie chcemy z otwartymi rękami iść – apeluje Gość Radia ZET. Dopytywany o to, kogo rządzący kuszą, prezes ludowców odpowiada, że „co jakiś czas” senatora Jana Filipa Libickiego i proponują mu stanowisko marszałka Senatu.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, kto w takim razie rozpuszcza plotki o współpracy PSL-PiS, Władysław Kosiniak-Kamysz ocenia, że „piłeczka często jest podbijana niestety przez polityków partii opozycyjnych”. - Bardziej PO niż Lewicy – precyzuje.

Kosiniak-Kamysz proponuje RPO: Może znajdźmy naukowca, eksperta

Piotr Wawrzyk kandydatem PiS na RPO? – Lubią iść po bandzie – komentuje Gość Radia ZET. Pytany o to, czy PSL miało swojego kandydata, prezes odpowiada, że oczywiście. - Wysłałem list 2-3 dni temu i już nadchodzą odpowiedzi autorytetów prawnych, które wyrażają gotowość do podjęcia się takiego działania – mówi Kosiniak-Kamysz. - Jeżeli opcja społecznego kandydata dwukrotnie nie przeszła, może odejdźmy od polityków, zgłoszeń typowo partyjnych jednego klubu i znajdźmy naukowca, eksperta – proponuje prezes PSL.

Najważniejsze postulaty PSL? - 1. Wyjście z kryzysu zdrowotnego i gospodarczego – np. wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u i premii dla bohatera. 1500 zł na pracowników med.i socjalnych. 2. Zerowy VAT na zdrową żywność. 3. O połowę niższy ZUS dla przedsiębiorców przez cały rok, żeby wyjść na prostą. 4. Ekologia – cały pakiet ustaw „zielona Polska”, który niedługo zaprezentujemy. 5. 5 proc. VAT w gastronomii, 6. Ustawa ratująca polską turystykę, 7. Sędziowie pokoju – wylicza Władysław Kosiniak-Kamysz.

"To powinno być natychmiast ukrócone"

Pytany o szczepienie przeciw koronawirusowi, Gość Radia ZET odpowiada, że „niedopuszczalne są słowa jednego z wiceministrów o tym, że się nie zaszczepi”. - To działanie na szkodę obywateli, państwa, całej populacji. To powinno być natychmiast ukrócone. Odpowiada się za wszystkich a wiedza naukowa pokazuje, że szczepionki dają więcej korzyści niż strat – dodaje.

RADIOZET/MA